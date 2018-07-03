$23 трлн планирует инвестировать АБР в инфраструктуру стран Азии

$23 трлн планирует инвестировать Азиатский банк развития в инфраструктуру Азии в ближайшие 15 лет. Речь идет не только о строительстве, но и управлении, техническом обслуживании по проектам, сказал на Форуме глобальных финансов экс-финансовый секретарь Гонконга Джон Цанг.

Однако, по его словам, ключевые инфраструктурные проекты очень дорогие и требуют длительного периода строительства, чтобы пройти весь путь от концептуального дизайна до строительства, управления и техобслуживания. Но несмотря на это, необходимость развития инфраструктурных проектов сегодня является повесткой для многих правительств и что в будущем «инвестиции в объекты инфраструктуры будут только увеличиваться».

«Поэтому все международные банки развития – Азиатский Банк развития, Всемирный банк и другие, - сейчас укрепляют свои усилия по своему вкладу в эти проекты. И мы должны посмотреть на очень большой пул коммерческого финансирования, на частный капитал. Мы должны использовать методологию умного финансирования, чтобы помогать также и государственному сектору инвестировать правильно в объекты инфраструктуры», - пояснил Цанг.

В ближайшие десять лет на развитие инфраструктуры Азии потребуется $730 млрд

По его оценке, инвестиций от частного сектора является важным способом закрыть пробелы, которые не может закрыть государственную сектор.

Напомним, что сегодня в Астане стартовал двухдневный Форум глобальных финансов. Его участники – главы иностранных государств, лауреаты Нобелевской и Пулитцеровской премий, а также руководители международных финансовых институтов, также обсудят вопросы развития финансового сектора. В программу форума вошли серия панельных сессий, посвящённых развитию финансовых центров, устойчивости финансовой системы, развитию местных рынков капитала и управлению финансовым капиталом.

Центральным событием Форума станет официальное открытие МФЦА, идея создания которого принадлежит главе государства Нурсултану Назарбаеву.