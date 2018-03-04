26 008 тенге составила величина прожиточного минимума в феврале 2018 года

Величина прожиточного минимума в феврале 2018 года составила 26 008 тенге, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК. Показатель на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в феврале 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,5%.

В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,8%, молочных, масложировых изделий и яиц - 15,7%, фруктов и овощей - 10,1%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 7,4%, сахара, чая и специй - 2%.

Методологические пояснения

Прожиточный минимум – минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума с 1 января 2018г. установлена в размере 45 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.

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