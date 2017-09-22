26 инвестпроектов планируют запустить после форума в Костанае

Участники форума Kostanay Invest рассчитывают подписать около 26 договоров об инвестировании, сообщается на сайте посольства РК в РФ.

Как сообщается, принять участие в форме приехали потенциальные инвесторы из России, Узбекистана, Польши, Египта и других стран.

Во время форума участники посмотрели презентации возможных бизнес-проектов региона и его туристические возможности, а также обсудили перспективы сотрудничества в сельскохозяйственной, горно-металлургической, машиностроительной и туристической отраслях экономики.

Бизнесмены оценивают правовые, экономические и иные условия ведения бизнеса в области. Казахстан за счет новых проектов надеется создать около 2 тысяч новых рабочих мест.