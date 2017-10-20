3 миллиарда долларов купили алматинцы в обменных пунктах за 8 месяцев

По продаже американской валюты за январь-август 2017 года лидирует Алматы - 3,0 млрд долларов, доля от РК составляет 45,4%. Продажа долларов США обменными пунктами за январь-август 2017 года выросла на 23,1%, до 6,6 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Официальный обменный курс в среднем за сентябрь по данным НБ РК по трем популярным валютам вырос по сравнению с предыдущим месяцем. Доллар США вырос на 6,5 тенге, до 339,2 тенге за 1 USD, евро вырос на 12,1 тенге, до 404,5 тенге за 1 EUR и российский рубль вырос с 5,6 тенге до 5,9 тенге за 1 RUB.

В сентябре прошлого года официальный курс в среднем составлял за 1 USD - 338,6 тенге, за 1 EUR - 379,4 тенге и за 1 RUB - 5,3 тенге.

По продаже американской валюты за январь-август 2017 года лидирует Алматы - 3,0 млрд долларов, доля от РК составляет 45,4%. Следом идет Астана - 789,4 млн долларов и доля от РК - 11,9%

Замыкает тройку лидеров ЮКО - 731,6 млн долларов, доля от РК - 11,0%.

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Продажи евро за восемь месяцев текущего года выросли почти в 1,5 раза и составили 728,5 млн евро, годом ранее - 493,9 млн евро.

Около половины всех продаж евро за январь-август 2017 года были произведены обменными пунктами Алматы - 352,3 млн евро, доля от РК 48,4%.

На втором месте Астана - обменными пунктами столицы было продано 129,3 млн евро, доля от РК - 17,7%.

Замыкает топ-3 Карагандинская область - 40,4 млн евро, доля от РК - 5,5%.

Продажа российских рублей обменными пунктами за январь-август 2017 года составила 99,1 млрд рублей, что на 16,1% больше, чем в прошлом году.

По регионам продажа российских рублей распределена более равномерно в отличие от долларов США и евро. Лидирует финансовый центр РК - Алматы, где было продано обменными пунктами 14,4 млрд рублей, доля от РК - 14,5%.

Следом идет ВКО - 11,2 млрд рублей с долей от РК в 11,3%.

Астана идет на третьем месте - 10,0 млрд рублей, доля от РК - 10,1%.

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