3,8 млрд тенге выплатила СК «Евразия» казахстанцам в декабре 2017 года

С 13 по 29 декабря 2017 года «Евразией» была организована новогодняя акция, где компания для своих клиентов максимально оптимизировала процесс получения страховых выплат. Абсолютно у всех, у кого произошли страховые случаи, могли обратиться в «Евразию» и получить страховые возмещения до Нового года. Новогодняя акция действовала во всех регионах, где есть представительства и филиалы компании.

В качестве подарков клиенты «Евразии» получили рекордные в 2017 году страховые выплаты в размере 3,8 млрд тенге (в среднем «Евразия» платила в 2017 году в месяц по 1,3 млрд тенге).

В период проведения акции выплаты производились абсолютно по всем видам страхования. Особенно много было обращений по страхованию имущества и по автострахованию (ОГПО ВТС и Автокаско). Например, по обязательной автогражданке «Евразия» в декабре выплатила 323 млн тенге, тогда как в другие месяцы в среднем выплачивала 160-220 млн тенге.

«Оценивая результаты проведенной акции, мы отмечаем, что результаты нас порадовали и превзошли изначальные ожидания. Основная ее цель – мы не хотели откладывать выплаты на 2018 год, а хотели заплатить сегодня и сейчас. Нам было приятно порадовать наших клиентов быстрыми страховыми выплатами в преддверии Нового года и, учитывая большую сумму осуществлённых выплат в декабре, нам это удалось. Мы обещаем, что приятные сюрпризы для наших клиентов на этом не закончатся! В будущем мы вновь планируем проводить акции по быстрым экспресс-выплатам», – заявил исполнительный директор Нурмухамед Тульбаев.

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Напомним, что СК «Евразия» в 2017 году, согласно статистике Национального банка Республики Казахстан, заняла первое место по всем основным показателям среди 32 страховщиков по таким критериям, как премии, выплаты, активы, резервы, собственный и уставный капитал.