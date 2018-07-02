55 компаний зарегистрировались на МФЦА

55 компаний зарегистрированы регулятором Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), сообщил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

На прошлой неделе я говорил, что мы планируем, что к 1 июля до 50 компаний будет зарегистрировано финансовым регулятором, но сегодня хотел сообщить, что на сегодняшний день у нас зарегистрировано уже 55 компаний. Если учесть, что мы планировали до конца года около 100 компаний (зарегистрировать), то считайте уже половина плана выполнена», - сказал он на пресс-конференции 2 июля.

По его мнению, это говорит о большом интересе финансовых компаний и банков к работе МФЦА.

«Что касается брокерских компаний, то в принципе все крупнейшие казахстанские брокеры прошли процедуры либо уже проходят. Первые три – это «Цесна-Капитал», Skybridge и «Сентрас Секьюритиз». Кроме того, крупнейшие китайские брокеры «Сиа си си». Они базируются в Гонконге, но тем не менее являются китайской. И ряд других китайских компаний. Из Лондонского финансового центра завтра у нас будет мероприятие. У нас будет мероприятие по развитию рынка капитала», - сообщила заместитель председателя правления Биржи МФЦА Astana International Exchange (AIX) Амина Тургулова.

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Ранее Кайрат Келимбетов сообщал, что до конца года около 100 компаний будет зарегистрировано на МФЦА, а до конца 2020 года планируется привлечь до 500 компаний к работе МФЦА.

Официальное открытие МФЦА с участием главы государства должно пройти 3 июля.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН