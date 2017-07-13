55% всех налоговых выплат банков приходится на 2 БВУ

За январь-май 2017 года госбюджет пополнился на 2,8 трлн тенге налоговых поступлений. По сравнению с отчетным период прошлого года сборы выросли на 14%. Годовой план исполнен на 42%, план текущего периода перевыполнен на 5,3%. В том числе подоходный налог составил 986 млрд тенге (+6%), внутренние налоги - 991 млрд тенге (+18%), налог на международную торговлю - 443 млрд тенге (+27%), соц. налог - 230,4 млрд тенге (+11,3%), налог на собственность - 138,3 млрд тенге (+17,5%).

В структуре всех налоговых поступлений 3% приходится на крупные БВУ РК. Из 36 БВУ РК 21 признаны крупными налогоплательщиками. За пять месяцев текущего года данные БВУ выплатили в бюджет 96 млрд тенге, что составляет 58% объема за весь прошлый год. Из них больше половины или 55% приходится на Qazkom, сумма выплаченных налогов которого составила 29 млрд тенге и Halyk Bank (24,2 млрд тенге).

За прошлый год сумма их выплат в бюджет выросла на 34%, до 165,8 млрд тенге. Qazkom увеличил налоговые выплаты в 2,5 раза, с 17 млрд тенге в 2015 году до 43 млрд тенге в 2016 году. Тем временем Halyk Bank увеличил выплаты на 3%.

Дневная сессия: тенге незначительно ослаб

Альфа-Банк увеличил выплаты более чем в 3 раза, до 7 млрд тенге. АТФ Банк - на 83%, Delta Bank - на 82%, Банк Астаны - 78%.

Помимо Qazkom и Народного Банка, в пятерку лидеров вошли Цеснабанк, выплативший 6,3 млрд тенге за пять месяцев текущего года, Банк Центр Кредит - 3,6 млрд тенге, Хоум Кредит - 3,5 млрд тенге.