60 млн тенге потратил Комитет охраны общественного здоровья на контрольные закупки

В 2017 году Комитет охраны общественного здоровья потратил 60 млн тенге на проведение контрольных закупов. В 2018 году эта сумма будет увеличена вдвое. Об этом сегодня в Астане рассказал главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин.

В ходе пресс-конференции в СЦК Жандарбек Бекшин напомнил, что в рамках дерегулирования бизнеса и в целях снижения нагрузки на бизнес, с 2015 года эффективной формой контроля за обращаемой на внутреннем рынке страны продукцией является мониторинг безопасности продукции, позволяющий контролировать безопасность продукции без посещения объекта.

«В 2017 году закуплено и исследовано более 33 тысяч наименований пищевой продукции и товаров промышленной группы. Закуп проведен в более 40 тысячах предприятиях торговли республики на территориальных городских и районных уровнях. Для проведения контрольных закупов было выделено порядка 60 млн тенге. На следующий год эта сумма будет увеличена вдвое», - цитирует Zakon.kz Жандарбека Бекшин.

По его словам, контролем охвачены все группы товарных позиций с учетом среза товарной полки и оценки риска, в том числе молочные продукты, мясная и рыбная продукция, мясо птицы, кондитерские изделия, продукты детского питания, специализированная пищевая продукция, БАДы, соковая продукция, безалкогольные и алкогольные напитки, фрукты и овощи, питьевая вода.

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«Из общего количества всей пищевой и непищевой продукции, процент несоответствия требованиям технических регламентов составил 10,2%. Процент же несоответствующей пищевой продукции составил 8,1%. Проведение экспертизы обеспечивается на базе 16 областных, 25 городских и 183 районных центров, аккредитованных на соответствие международного стандарта с использованием знака ILAK-MRA международной аккредитации», - резюмировал он.