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6,6 млрд тенге отчислили казахстанцы в фонд страхования за 2 месяца

06.09.2017 14:50   1206   0

В период с июня по август 2017 года платежи работодателей и индивидуальных предпринимателей в НАО "Фонд социального медицинского страхования" достигли 6,6 млрд тенге, сообщает пресс-служба фонда.

Как сообщается, отчисления работодателей за ОСМС  достигли 5,2 млрд тенге (около 78,5% от общей суммы поступлений). А сумма взносов индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера – 1,4 млрд тенге (около 21,5 %).

Жители Алматы сделали больше всего взносов – 20,5 % от общей суммы.  Астанчане  внесли 11,6 % от общей суммы всех взносов, карагандинцы -  8,7%,  жители ВКО – 8,3%.

По данным фонда, показатели оправдали прогнозные ожидания на текущий период.

В целом прогноз поступлений по ОСМС на 2017 год составляет порядка 23 млрд тенге, из них доля отчислений планируется на уровне 95%, доля взносов – 5%.

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1 июля 2017 года министр здравоохранения Елжан Биртанов объявил о старте приёма платежей по ОСМС. Он заявил, что цель ОСМС – повышение продолжительности и качества жизни граждан и облегчение труда медиков.

Так, согласно этой норме, работодатель начинает ежемесячно платить отчисления в размере 1% от заработной платы работника, но не выше 3669 тенге (1% от 15 МЗП – максимальной суммы объекта исчислений).

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Стоит отметить, индивидуальные предприниматели и приравненные к ним лица оплачивают взнос в размере 5% от двух минимальных заработных окладов или 2446 тенге. За своих работников ИП оплачивает отчисления как работодатель. 5% от дохода выплачивают работающие по договорам гражданско-правового характера. Для этой категории также установлен лимит по сумме, с которой уплачиваются взносы – 15 МЗП.

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Куда поступят деньги казахстанцев, собранные по программе ОСМС?

Напомним, с 1 января 2017 года в Казахстане вступил в силу закон об обязательном медицинском страховании. Informburo kz давал подробную инструкцию, как и зачем прикрепляться к поликлинике.

Как сообщалось ранее, 4 сентября президент Казахстана призвал не спешить с внедрением обязательного медстрахования. Нурсултан Назарбаев считает, что население может быть недовольно тем, что кому-то придётся самому платить за медстрахование, когда кто-то будет получать услуги за счёт государства.

Вчера министр здравоохранения Елжан Биртанов разъяснил, куда поступят деньги казахстанцев, собранные по программе ОСМС, сроки которой могут быть сдвинуты на 2 года.

Дневная сессия: доллар держится на отметке 341 тенге

  • Источник:
  • НАО "Фонд социального медицинского страхования"
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  • 1. До 50 тыс. тенге
    90

  • 2. От 50 тыс. до 100 тыс. тенге
    154

  • 3. От 100 тыс. до 200 тыс. тенге
    55

  • 4. От 200 тыс. до 300 тыс. тенге
    9

  • 5. От 300 тыс. тенге и выше
    28

Цифра дня
3,9%
составила инфляция в Казахстане за 8 месяцев 2017 года
Цитата дня
Получается так, что пока взрослые дяди играют в тендер, дети страдают. Надо что-то делать с этим! Дети хотят учиться в новых школах, есть поручение главы государства. С Национального фонда деньги выделяются по программе «Нурлы жол», деньги передаются регионам. А мы вот к началу учебного года все еще в тендер играем. Надо в корне ломать это!
Бакытжан Сагинтаев
Премьер-министр Республики Казахстан
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