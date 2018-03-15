700 млн тенге выделит ЕБРР казахстанской Intellpack на расширение складов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит в размере 700 млн тенге (около $2 млн) для казахстанской компании Intellpack на ремонт склада и другие капитальные затраты, сообщила пресс-служба ЕБРР.

Как отмечается в распространенном сообщении, это первый проект команды агробизнеса ЕБРР в Казахстане с клиентом из сектора МСБ, который поставляет свои товары компаниям, производящим продукты питания и напитки.

«Кредит в размере 700 млн тенге (примерно $2 млн) сроком на 5 лет будет состоять из двух траншей и будет направлен на ремонт недавно приобретенного склада и административного объекта, а также обновление транспортного парка и другие капитальные затраты», - отмечается в сообщении ЕБРР.

В результате проекта предполагается увеличение объема складских мощностей Intellpack более чем на 50%, а также повышение эффективности их работы, указывается в информации.

Отметим, ЕБРР сотрудничает с Intellpack с 2014 года в рамках финансируемой правительствами Казахстана, США и ЕС программы «Консультации для малого бизнеса», направленной на улучшение финансового и операционного управления компанией, поясняется в сообщении.

В 2018 году в Астане уже выплачено 162,8 млрд тенге налогов

Справка:

Intellpack - казахстанский поставщик упаковочных материалов и оборудования, работает с 2006 года.

ЕБРР – международная финансовая организация, которая финансирует проекты в 35 странах от Центральной Европы до Центральной Азии, а также в странах Южного и Восточного Средиземноморья.