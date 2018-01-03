7,1% составила инфляция в Казахстане в 2017 году

Инфляция в Республике Казахстан в 2017 году составила 7,1%, цены на продовольственные товары за прошедший год увеличились на 6,5%, непродовольственные – на 8,9%, платные услуги – на 5,9%.

С начала текущего года повышение цен отмечено на картофель на 28,7%, перец сладкий – на 28,6%, лук репчатый – на 28,2%, морковь – на 19,3%, говядину – на 15,3%, баранину – на 14,1%, молоко консервированное – на 11,6%, масло сливочное – на 11,3%, кондитерские изделия – на 10,7%, сыр сычужный – на 10,3%, конину – на 9,8%, рыбу свежую – на 9,4%. Снижение цен зафиксировано на крупу гречневую на 28%, чеснок – на 25,6%, сахар – на 19,5%, помидоры, яйца – по 16%, огурцы – на 12,5%, масло подсолнечное – на 9,9%, капусту – на 5,2%.

Прирост цен на канцелярские товары и чертежные принадлежности составил 10%, автомобили – 9,2%, стеклянные и керамические изделия – 8,9%, книги, одежду и обувь – по 8%, текстильные изделия – 7%, фармацевтическую продукцию – 6,6%, газеты и журналы – 6,5%, моющие и чистящие средства – 6,3%, товары личного пользования – 6,2%, мебель и предметы домашнего обихода – 5,8%, бытовые приборы – 5,5%. Дизельное топливо подорожало на 31,8%, бензин – на 17,6%, уголь каменный – на 17,4%, сжиженный газ в баллонах – на 8,6%.

Утренняя сессия: доллар начал год с роста

Уровень цен на услуги здравоохранения вырос на 7,9%, правовые – на 7%, в области отдыха, развлечений и культуры – на 6,9%, страхование личных транспортных средств – на 6,8%, гостиниц – на 6%, общественного питания – на 5,8%. Проезд внутригородским автобусом подорожал на 9,6%, междугородним – на 7,1%, воздушным пассажирским транспортом – на 4,6%, железнодорожным транспортом на большие расстояния – на 0,2%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на газ, транспортируемый по распределительным сетям увеличились на 11,4%, горячую воду – на 10,9%, отопление центральное – на 9,9%, канализацию – на 9,1%, содержание жилья – на 7%, холодную воду – на 5,1%, электроэнергию – на 5%.