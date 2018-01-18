7,4 млрд тенге выручили от приватизации в Казахстане - МНЭ

В Нацфонд РК от приватизации республиканской собственности поступило уже свыше 7 млрд тенге, об этом рассказал сегодня в ходе пресс-конференции в правительстве вице-министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин.

«До августа 2018 года доложим правительству итоги реализации Комплексного плана приватизации и думаю, что план дополнится еще рядом предприятий. Сегодня уже 7,4 млрд тенге поступило от приватизации в Национальный фонд. Это в основном от продажи объектов республиканской собственности», - цитирует Zakon.kz Серика Жумангарина.

Он напомнил, что, согласно поручениям главы государства, все средства от приватизации будут направляться в Нацфонд РК.

«Соответственно, они будут инвестированы согласно правилам управления Нацфонда. Это фонд будущих поколений», - уточнил спикер, отметив, что средства, вырученные от объектов, находящихся в собственности квазигосударственного сектора, также пойдут в Нацфонд.

«Однако средства от реализации объектов местными исполнительными органами поступают в местный бюджет и будут расходованы в соответствии с бюджетным кодексом на расходы местного бюджета», - сказал вице-министр.

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По его словам, в рамках реализации Послания президента РК, в частности, задачи по ускорению приватизации сейчас на стадии завершения находится создание рабочей группы, куда войдут представители всех госорганов, Нацпалаты предпринимателей «Атамекен», квазигосударственного сектора.

Напомним, сегодня представители министерств национальной экономики и финансов рассказали о ходе реализации приватизации в рамках восьмого направления Послания «Эффективное госуправление». $5,5 млрд планируют выручить от продажи компаний фонда «Самрук-Казына».

