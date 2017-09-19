8 млрд тенге потратили власти Алматы на реконструкцию центра города

8 млрд тенге было потрачено на реконструкцию пяти улиц в историческом центре Алматы. Об этом сообщил во время блог-тура заместитель начальника городского управления архитектуры и градостроительства Алмасхан Ахметжанов.

Он отметил, что работа не была полностью завершена, и средства не были в полной мере использованы.

Стоимость реконструкции 5 улиц, по его словам, составила 8 млрд тенге.

«Большая часть средств ушла на каменную укладку - гранитные камни толщиной 8 см, очень надежные и прочные со сроком службы 50 лет. Поэтому это не просто асфальтовое покрытие. Мы делали акцент на качество исполнения проекта», - цитирует МИА «Казинформ» Алмасхана Ахметжанова.

Руководитель пресс-службы акима Алматы Тимур Базарбаев пояснил, почему на улице не высажены деревья.

«У нас предусмотрены специальные места для посадки деревьев над гранитными поддонами. Но сейчас они также закрыты гранитом, чтобы не стать очередной мусорной свалкой. Деревья посадим в конце октября, это будут 6-7-метровые саженцы по флангам. Есть определенный архитектурный замысел. Часть улицы будет засажена липами и кленами, участок кленов будет красный. Другая часть - елями и другими хвойными. Еще 700 саженцев будет высажено в рамках социальной ответственности бизнеса. Одна из особенностей ландшафта - аллея декоративной яблони. Деревья будут цвести, но не давать плодов», - сказал Тимур Базарбаев.

В 2017 году ожидается перевыполнение доходов республиканского бюджета на 115 млрд тенге

Отметим, этим летом в Алматы была проведена масштабная реконструкция центральной части города, реконструированы 5 улиц - Жибек жолы, Панфилова, Кабанбай батыра, Гоголя, а также Толе би на участке от Абылай хана до Фурманова.