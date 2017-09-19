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8 млрд тенге потратили власти Алматы на реконструкцию центра города

19.09.2017 19:25   924   0

8  млрд тенге было потрачено на реконструкцию пяти улиц в историческом центре Алматы. Об этом сообщил во время блог-тура заместитель начальника городского управления архитектуры и градостроительства Алмасхан Ахметжанов.

Он отметил, что работа не была полностью завершена, и средства не были в полной мере использованы.   

Стоимость реконструкции 5 улиц, по его словам, составила 8 млрд тенге.

«Большая часть средств ушла на каменную укладку - гранитные камни толщиной 8 см, очень надежные и прочные со сроком службы 50 лет. Поэтому это не просто асфальтовое покрытие. Мы делали акцент на качество исполнения проекта», - цитирует МИА «Казинформ» Алмасхана Ахметжанова.

Руководитель пресс-службы акима Алматы Тимур Базарбаев пояснил, почему на улице не высажены деревья.

В 2017 году ожидается перевыполнение доходов республиканского бюджета на 115 млрд тенге...
Доходы государственного бюджета в сравнении с прошлым годом увеличились на 366,9 млрд тенге или 108,9%. Об этом сегодня сообщил министр фина...

«У нас предусмотрены специальные места для посадки деревьев над гранитными поддонами. Но сейчас они также закрыты гранитом, чтобы не стать очередной мусорной свалкой. Деревья посадим в конце октября, это будут 6-7-метровые саженцы по флангам. Есть определенный архитектурный замысел. Часть улицы будет засажена липами и кленами, участок кленов будет красный. Другая часть - елями и другими хвойными. Еще 700 саженцев будет высажено в рамках социальной ответственности бизнеса. Одна из особенностей ландшафта - аллея декоративной яблони. Деревья будут цвести, но не давать плодов», - сказал Тимур Базарбаев.

В 2017 году ожидается перевыполнение доходов республиканского бюджета на 115 млрд тенге

Отметим, этим летом в Алматы была проведена масштабная реконструкция центральной части города, реконструированы 5 улиц - Жибек жолы, Панфилова, Кабанбай батыра, Гоголя, а также Толе би на участке от Абылай хана до Фурманова.  

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