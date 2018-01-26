80 млрд тенге инвестиций вложит Китай в строительство производственного комплекса в СКО

80 млрд тенге инвестиций будет вложено на строительство производственного комплекса в СКО, сообщил аким области Кумар Аксакалов во время осмотра земельного участка под строительства комплекса в Кызылжарском районе, сообщает пресс-служба главы региона.

Китайская компания Tielin Logistics Co планирует создание нескольких производств. Это заводы по производству пестицидов, бактерицидов, гербицидов, производство подшипников, создание линии производства электромобилей, производство целлюлозы, комбикормовый завод и переработка пшеницы и связанное производство лимонной кислоты и глюкозы/декстрозы. В этих предприятиях будет создано 1650 рабочих мест.

Инвесторы построят железную дорогу протяженностью 4 км и электростанцию.

Кумар Аксакалов поручил соответствующим ведомствам уделить особое внимание к вопросу экологии.

«Китайские коллеги готовы вложить большие средства для реализации этого проекта. Первый транш денег уже получено. Поездка в Китай в ноябре прошлого года дала большой импульс для реализации этого проекта. Будет вложено до 80 млрд. тенге инвестиций. Ряд продукции уйдет на экспорт в Китай и в другие страны», - сообщил глава региона.

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