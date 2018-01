АФК: Чистый инвестиционный доход ЕНПФ за 2017 год составил 550,56 млрд тенге

Чистый инвестиционный доход фонда за 2017 год увеличился на 17% и составил 550,56 млрд тенге, в то время как в 2016 году чистый инвестиционный доход составлял 472,44 млрд тенге, сообщает Аналитический цент Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Комиссионные вознаграждения фонда за 12 месяцев 2017 года при этом снизились и составили 44,78 млрд тенге, тогда как в 2016 они составляли 58,56 млрд тенге.

Как отмечают аналитики, по состоянию на 1 декабря 2017 года средневзвешенная доходность к погашению (YTM) долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ, составила 7,5% годовых, в том числе по номинированным в тенге – 9,0% годовых, в иностранной валюте – 3,2% годовых.

По состоянию на 1 января 2018 года текущая стоимость портфеля пенсионных активов ЕНПФ составила 7 774,82 млрд тенге. Таким образом, портфель ПА за декабрь увеличился на 103,09 млрд тенге или 1,3%, увеличение за год – 1 306,48 млрд тенге (+20,2%).

Доля ГЦБ РК в пенсионном портфеле продолжает расти и за декабрь увеличилась с 44,6% до 46,1%. В частности, в облигации МФ РК инвестировано 2 995,97 млрд тенге (+3,0% за декабрь), в ноты НБ РК – 591,66 млрд тенге (+15,4%).

В банковский сектор РК в общей сложности инвестировано 1 648,8 млрд тенге пенсионных накоплений: 325,82 млрд тенге в виде вкладов, 1 246,49 млрд тенге в виде облигаций и 76,49 млрд тенге в виде долевых инструментов. За 2017 год сумма средств у БВУ снизилась на 13,4% с 1 904,63 млрд тенге: за декабрь данная сумма уменьшилась на 14,87 млрд тенге. На ГЦБ иностранных государств приходится 12,2% инвестиционного портфеля, на облигации квазигосударственных организаций РК – 9,4%.

Если рассматривать портфель по отдельным эмитентам, увеличились средства инвестированные в гособлигации США на 39,6 млрд до 627,83 млрд тенге. Также увеличились средства, вложенные в еврооблигации ЕБРР – на 25,29 млрд до 103,75 млрд тенге. ЕНПФ сократил объем инвестиций в операции репо под ноты НБРК с 42,1 млрд до 10,02 млрд тенге.

В части средств, инвестированных в иностранные финансовые институты, также произошли изменения. Так, вклады в Bank of Tokyo-Mitsubishi LTD увеличились с 50,11 млрд до 95,24 млрд тенге, тогда как вклады в CREDIT AGRICOLE CIB сократились на 39,72 млрд до 32,96 млрд тенге, а вклады в BANK OF MONTREAL уменьшились на 12,91 млрд до 44,89 млрд тенге.

