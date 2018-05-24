Валюта нал
USD 328.44 329.00
RUB 5.29 5.32
EUR 386.50 388.00
Валюта бирж
USD/KZT
325.75
+0.001%
EUR/KZT
382.04
+0.000%
RUB/KZT
5.31
-0.004%
EUR/USD
382.04
+0.000%
EUR/CHF
382.04
+0.000%
EUR/JPY
382.04
+0.000%
GBP/USD
436.21
-0.003%
USD/CHF
325.75
+0.001%
USD/JPY
325.75
+0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
325.75 382.04 5.31
+0.001% +0.000% -0.004%
Рынки
Нефть Brent
78.36
-0.002%
Нефть WTI
71.44
+0.001%
Золото
1284.4
-0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1028
-0.004%
Жилье Астана
1006
+0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
78.36 71.44 1284.4
-0.002% +0.001% -0.005%
Индексы
KASE
2527.1
-0.002%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2527.1 19796.4 5412.54
-0.002% +0.002% -0.006%

АФК: Кредиты с просрочкой более 90 дней выросли до 10%

24.05.2018 20:36   779   0 Автор: Ольга КУДРЯШОВА

По словам эксперта АФК, такая динамика в банковской системе РК связана с переходом на МСФО 9. В дальнейшем на кредитной политике БВУ  может отразиться и расширение надзорных функций регулятора.

«По итогам первого квартала 2018 года доля всех кредитов с просрочкой платежей в системе увеличилась с 14,6% до 16,4%. При этом проблемные кредиты с просрочкой свыше 90 дней в системе выросли до 10,0% от совокупного ссудного портфеля с 9,3% на начало года. В то же время провизии увеличились 1,2% до 2,2 трлн тенге или 162% покрытия NPL (90+)», - такими данными с «Къ» поделился эксперт аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов.

По его словам это происходило на фоне вступления в силу  стандарта МСФО 9, полный эффект от перехода на который будет виден лишь по окончанию 2018 года. Стандарт предусматривает более консервативный подход в оценке кредитных портфелей, а также жесткие требования для определения ухудшившихся кредитов.

Бахыт Султанов: Бюджетные 508 млрд тенге израсходованы неэффективно...
По итогам аудиторских мероприятий 4,5% от общего объема расходов бюджета или 508 млрд тенге были признаны неэффективно использованными. Об этом говори...

«К тому же, расширение надзорных полномочий центрального банка (риск-ориентированный надзор) позволит оперативно вмешиваться в деятельность финансовых организаций для минимизации потерь средств вкладчиков и кредиторов, что соответствующим образом отразится на кредитной политике БВУ», - отметил он.

Бахыт Султанов: Бюджетные 508 млрд тенге израсходованы неэффективно

Спикер добавил, что усиление полномочий Нацбанка РК уже сейчас определенным образом влияет на стратегии банков, уровень провизирования сектора, динамику признания проблемных ссуд. Что оказывает давление на капитальные ресурсы банков.

«Вместе с тем, с учетом улучшающейся ситуации в экономике (умеренный рост ВВП, выравнивание платежного баланса, замедление инфляции) сложно сказать насколько быстро данные позитивные изменения отразятся на работе банков, т.к. регуляторный фактор остается превалирующим. С каждым годом банки работают с более качественными заемщиками, что является требованием времени, а стратегии банков претерпевают соответствующую трансформацию в условиях меняющихся подходов регулятора», - пояснил г-н Досов.

Тем, не менее уже принятые меры по поддержке банковской системы принятые Нацбанком РК, положительно отразятся на качестве ссудного портфеля сектора, резюмировал спикер.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
За последние несколько лет в Казахстане участились скандалы, связанные с низким качеством школьных учебников. Родители в соцсетях демонстрируют как грамматические, так и логические ошибки. Как Вы думаете, с чем это может быть связано?
  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    65

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    43

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    141

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    7

Цифра дня
$43,9
млрд
достигла выручка 12 крупнейших инвестбанков мира в I квартале 2018 года
Цитата дня
Встретятся ли США с нами в зале заседаний или они встретятся с нами в ядерном противостоянии, полностью зависит от решения и поведения Соединенных Штатов. В случае, если США оскорбят нашу добрую волю и будут цепляться за незаконные и возмутительные действия, я выдвину предложение нашему высшему руководству пересмотреть саммит КНДР — США.
Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное