АФК: Кредиты с просрочкой более 90 дней выросли до 10%

По словам эксперта АФК, такая динамика в банковской системе РК связана с переходом на МСФО 9. В дальнейшем на кредитной политике БВУ может отразиться и расширение надзорных функций регулятора.

«По итогам первого квартала 2018 года доля всех кредитов с просрочкой платежей в системе увеличилась с 14,6% до 16,4%. При этом проблемные кредиты с просрочкой свыше 90 дней в системе выросли до 10,0% от совокупного ссудного портфеля с 9,3% на начало года. В то же время провизии увеличились 1,2% до 2,2 трлн тенге или 162% покрытия NPL (90+)», - такими данными с «Къ» поделился эксперт аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов.

По его словам это происходило на фоне вступления в силу стандарта МСФО 9, полный эффект от перехода на который будет виден лишь по окончанию 2018 года. Стандарт предусматривает более консервативный подход в оценке кредитных портфелей, а также жесткие требования для определения ухудшившихся кредитов.

«К тому же, расширение надзорных полномочий центрального банка (риск-ориентированный надзор) позволит оперативно вмешиваться в деятельность финансовых организаций для минимизации потерь средств вкладчиков и кредиторов, что соответствующим образом отразится на кредитной политике БВУ», - отметил он.

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Спикер добавил, что усиление полномочий Нацбанка РК уже сейчас определенным образом влияет на стратегии банков, уровень провизирования сектора, динамику признания проблемных ссуд. Что оказывает давление на капитальные ресурсы банков.

«Вместе с тем, с учетом улучшающейся ситуации в экономике (умеренный рост ВВП, выравнивание платежного баланса, замедление инфляции) сложно сказать насколько быстро данные позитивные изменения отразятся на работе банков, т.к. регуляторный фактор остается превалирующим. С каждым годом банки работают с более качественными заемщиками, что является требованием времени, а стратегии банков претерпевают соответствующую трансформацию в условиях меняющихся подходов регулятора», - пояснил г-н Досов.

Тем, не менее уже принятые меры по поддержке банковской системы принятые Нацбанком РК, положительно отразятся на качестве ссудного портфеля сектора, резюмировал спикер.