Валюта нал
USD 319.30 320.30
RUB 5.66 5.70
EUR 395.50 396.80
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

АФК: В 2018 году налоговые поступления в Нацфонд могут существенно вырасти

13.03.2018 18:18   2022   0

Рост уровня добычи нефти, а также снижение трансфертов в республиканский бюджет с большой вероятностью поспособствуют сильной статистике по итогам 2018 года, считают эксперты Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

По итогам двух месяцев 2018 года налоговые поступления в Национальный фонд РК составили 368,9 млрд тенге. За аналогичный период прошлого года поступления были равны 505,5 млрд тенге.

«Столь объемные поступления в прошлом году были в первую очередь связаны с аномально большими поступлениями НДПИ в январе – 318,72 млрд тенге или более половины поступлений по данной статье за весь прошлый год. В этом году поступления НДПИ оказались скромнее и ближе к историческим средним значениям – 52 млрд тенге за два месяца. Положительными же тенденциями в текущем году являются увеличение поступлений КПН на 34,0%, рентного налога на 133,2% и рост доли РК по разделу продукции на 101,8 млрд тенге до 138,5 млрд тенге. Если динамика поступлений, зафиксированная за первые два месяца текущего года, сохранится на протяжении всего 2018 года то можно ожидать, что итоговые поступления в текущем году превысят прошлогодние показатели», - отмечают в АФК.

Среднемесячная номинальная зарплата в феврале 2018 года составила 151 482 тенге...
В Казахстане среднемесячная номинальная заработная плата в феврале 2018 года составила 151 482 тенге, сообщает пресс-служба МНЭ РК. Как отмечается ...

Кыргызы продали 7,7% акций ЗАО "БТА Банка" казахстанскому БТА банку

Как отмечают эксперты, в связи с запуском месторождения Кашаган производство нефти в стране выросло и с большой вероятностью продолжит эту динамику.  Так, по данным ОПЕК, в 2018 году добыча на Кашагане будет ускорятся и достигнет уровня в 0,27 млн б/с, а добыча на территории всей страны в среднем составит 1,82 млн б/с (2017: 1,77 млн б/с). Увеличение уровня добычи вероятнее всего приведет и к увеличению налоговых поступлений от нефтяного сектора.         

Материалы по теме

Кыргызы продали 7,7% акций ЗАО "БТА Банка" казахстанскому БТА банку

Среднемесячная номинальная зарплата в феврале 2018 года составила 151 482 тенге

Краткосрочный экономический индикатор в январе-феврале 2018 года составил 105,2%

Об IPO Zscaler

Новый Курс: Как стать инвестором и купить акции?

По мнению экспертов, в  2017 году республиканский бюджет сильно зависел от перечислений из национального фонда и как итог, несмотря на рекордные налоговые поступления в размере 2,07 трлн тенге и относительно высокий инвестиционный доход в размере 1,61 трлн тенге (за 9 месяцев), средства фонда сократились на 758,15 млрд тенге. Всего в прошлом году было использовано 4,42 трлн тенге средств фонда.

«Тем временем, с текущего года правительство будет снижать зависимость республиканского бюджета от трансферов из Нацфонда. Так, в подписанном президентом законе "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2018-2020 годы" предусмотрено, что, начиная с 2020 года, гарантированный трансферт в республиканский бюджет будет зафиксирован в абсолютном значении в тенге и установлен в размере 2 трлн тенге. Но в целях плавного перехода на новое правило размер гарантированного трансферта из Нацфонда в республиканский бюджет будет снижен поэтапно. Так, в 2018 году гарантированный трансферт составит – 2,6 трлн тенге, в 2019 году – 2,3 трлн тенге, в 2020 году и последующие годы – 2 трлн тенге», - отмечают в ассоциации.

Среднемесячная номинальная зарплата в феврале 2018 года составила 151 482 тенге

«Таким образом, можно ожидать роста средств Нацфонда в текущем году при условиях снижения целевых трансфертов относительно прошлого года, стабильного курса тенге и высоких цен на нефть», - отмечают в АФК.

Аналитики подчеркивают, что налоговые выплаты являются одним из ключевых факторов, оказывающих поддержку курсу национальной валюты, что связано с продажей экспортной выручки компаниями для оплаты налогов.

«Подобное влияние мы с большой вероятностью и наблюдали на локальном валютном рынке в начале года», - подчеркнули в АФК.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С 1 июля 2018 года в Казахстане будут введены электронные автопаспорта. В электронный паспорт попадет вся история машины или мотоцикла с момента его изготовления или ввоза в ЕАЭС. Как Вы относитесь к этой инициативе?
  • 1. Позитивно, это упростит оформление документов на авто в ЕАЭС

  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта

  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта

  • 4. Отрицательно, появятся проблемы с неправильно оформленными документами

  • 1. Позитивно, это упростит оформление документов на авто в ЕАЭС
    54

  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта
    103

  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта
    25

  • 4. Отрицательно, появятся проблемы с неправильно оформленными документами
    47

Цифра дня
263
тысячи тенге
составляет стоимость альтернативной службы в армии Республики Казахстан
Цитата дня
Запомните мои слова, ИИ (искусственный интеллект) гораздо опаснее ядерных ракет. Так почему он до сих пор не подлежит регулированию?
Илон Маск
основатель Tesla и SpaceX
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное