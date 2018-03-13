АФК: В 2018 году налоговые поступления в Нацфонд могут существенно вырасти

Рост уровня добычи нефти, а также снижение трансфертов в республиканский бюджет с большой вероятностью поспособствуют сильной статистике по итогам 2018 года, считают эксперты Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

По итогам двух месяцев 2018 года налоговые поступления в Национальный фонд РК составили 368,9 млрд тенге. За аналогичный период прошлого года поступления были равны 505,5 млрд тенге.

«Столь объемные поступления в прошлом году были в первую очередь связаны с аномально большими поступлениями НДПИ в январе – 318,72 млрд тенге или более половины поступлений по данной статье за весь прошлый год. В этом году поступления НДПИ оказались скромнее и ближе к историческим средним значениям – 52 млрд тенге за два месяца. Положительными же тенденциями в текущем году являются увеличение поступлений КПН на 34,0%, рентного налога на 133,2% и рост доли РК по разделу продукции на 101,8 млрд тенге до 138,5 млрд тенге. Если динамика поступлений, зафиксированная за первые два месяца текущего года, сохранится на протяжении всего 2018 года то можно ожидать, что итоговые поступления в текущем году превысят прошлогодние показатели», - отмечают в АФК.

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Как отмечают эксперты, в связи с запуском месторождения Кашаган производство нефти в стране выросло и с большой вероятностью продолжит эту динамику. Так, по данным ОПЕК, в 2018 году добыча на Кашагане будет ускорятся и достигнет уровня в 0,27 млн б/с, а добыча на территории всей страны в среднем составит 1,82 млн б/с (2017: 1,77 млн б/с). Увеличение уровня добычи вероятнее всего приведет и к увеличению налоговых поступлений от нефтяного сектора.

По мнению экспертов, в 2017 году республиканский бюджет сильно зависел от перечислений из национального фонда и как итог, несмотря на рекордные налоговые поступления в размере 2,07 трлн тенге и относительно высокий инвестиционный доход в размере 1,61 трлн тенге (за 9 месяцев), средства фонда сократились на 758,15 млрд тенге. Всего в прошлом году было использовано 4,42 трлн тенге средств фонда.

«Тем временем, с текущего года правительство будет снижать зависимость республиканского бюджета от трансферов из Нацфонда. Так, в подписанном президентом законе "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2018-2020 годы" предусмотрено, что, начиная с 2020 года, гарантированный трансферт в республиканский бюджет будет зафиксирован в абсолютном значении в тенге и установлен в размере 2 трлн тенге. Но в целях плавного перехода на новое правило размер гарантированного трансферта из Нацфонда в республиканский бюджет будет снижен поэтапно. Так, в 2018 году гарантированный трансферт составит – 2,6 трлн тенге, в 2019 году – 2,3 трлн тенге, в 2020 году и последующие годы – 2 трлн тенге», - отмечают в ассоциации.

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«Таким образом, можно ожидать роста средств Нацфонда в текущем году при условиях снижения целевых трансфертов относительно прошлого года, стабильного курса тенге и высоких цен на нефть», - отмечают в АФК.

Аналитики подчеркивают, что налоговые выплаты являются одним из ключевых факторов, оказывающих поддержку курсу национальной валюты, что связано с продажей экспортной выручки компаниями для оплаты налогов.

«Подобное влияние мы с большой вероятностью и наблюдали на локальном валютном рынке в начале года», - подчеркнули в АФК.