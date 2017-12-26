АФК: За 11 месяцев дефицит бюджета РК составил 3,46 трлн тенге

По итогам 11 месяцев 2017 года доходная часть бюджета исполнена на 91,7%, а расходная на 88,8%, сообщает пресс-служба Аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана.

По состоянию на начало декабря, за месяц до конца 2017 года, доходная часть консолидированного бюджета исполнена на 91,7%.

Поступления за 11 месяцев составили 8 240,02 млрд тенге из запланированных 8 988,41 млрд тенге.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 15,1%. При разбивке доходов по видам поступлений – 94,3% приходятся на налоги или 7 771,53 млрд тенге.

Неналоговые поступления составили 278,39 млрд тенге, продажа основного капитала – 55,46 млрд тенге и трансферты – 9,1 млрд тенге.

В отчете также отмечен доход от управления активами Национального фонда (НФ) в размере 125,54 млрд тенге за первое полугодие текущего года. Здесь стоит отметить, что в другом отчете МФ РК совокупный доход НФ за три квартала 2017 года уже составил 1 600,6 млрд тенге. Часть указанных средств была использована в рамках поддержки банковского сектора.

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Тем временем расходы консолидированного бюджета превысили поступления на 2 922,73 млрд тенге, составив 11 162,75 млрд тенге за 11 месяцев.

Таким образом расходная часть бюджета исполнена на 88,8%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года расходы выросли на 34,7%.

Напомним, что правительство в текущем году осуществило единоразовое целевое перечисление в АО «Фонд проблемных кредитов» в размере 2,09 трлн тенге для поддержки банковского сектора страны. Самыми большими статьями расходов в консолидированном бюджете остаются (помимо «прочих», куда входит затраты на поддержку банковского сектора): социальная помощь и социальное обеспечение – 2 106,49 млрд тенге (18,9% всех затрат), образование – 1 654,45 млрд тенге (14,8%) и здравоохранение – 957,8 млрд тенге (8,9%). На обслуживание долга в текущем году было затрачено 434,79 млрд тенге.

Отметим, что долг Правительства РК по состоянию на конец третьего квартала 2017 года составил $29,51 млрд или 10 068,09 млрд тенге.