Айдын Таиров, финдиректор Al Hilal Bank: «Банк и клиенты совместно делят и риски, и прибыль»

Исламское финансирование в нашей стране рекламировали на самых разных уровнях. С конца нулевых было заключено множество протоколов, меморандумов и даже контрактов. Но «воз и ныне там» – в структуре прямых внутренних инвестиций роль исламских финансовых институтов до смешного скромна. Об особенностях рынка рассказал «Къ» финансовый директор АО «Исламский банк Al Hilal» Айдын Таиров. Напомним, именно этот банк стал первым исламским финансовым институтом в Казахстане. Единственным акционером структуры является Al Hilal Bank PJSC, принадлежащий правительству Абу-Даби. Казахстанская финансовая организация работает в соответствии с межгосударственным соглашением, заключенным между правительствами РК и Абу-Даби.

– В 2009 году мы стали первой страной среди государств Содружества, где было объявлено о внедрении исламских финансовых институтов. Однако 7 лет Al Hilal сотрудничал только с корпоративными клиентами и на рынок розницы вышел лишь в августе этого года.

Утренняя сессия: доллар показывает медленный рост

– Вы правы, нас много критиковали и финансисты, и регулятор за то, что мы работаем только в корпоративном секторе. Проект по развитию розницы мы намеревались запустить еще в 2013–2014 годах. Задолго до этого были привлечены финансовые консультанты, разработаны стратегии для активного продвижения на рынке. Однако в тот момент, во-первых, складывались неблагоприятные экономические условия внутри страны, связанные с неблагоприятной конъюнктурой на основные статьи экспорта и девальвацией национальной валюты. Во-вторых, мы иностранный банк, поэтому у нашей финансовой организации не было «длинного» тенгового фондирования. Тогда было принято решение о выпуске первого корпоративного Сукука в национальной валюте. Были разработаны юридические документы для проспекта эмиссии корпоративных исламских облигаций, долго шел процесс переговоров и согласований с Национальным Банком и ЕНПФ. По сути это должно было стать первым корпоративным выпуском сукуков в тенге, но в итоге ценовые условия размещения Сукуков, которые предложил фонд, оказались для нас очень дорогими, поэтому выход в розничный сектор был отложен, а наша стратегия изменилась. Мы решили сами себя обеспечить тенговой ликвидностью посредством наращивания депозитной базы. Но идею выпуска корпоративных сукуков мы не оставили. Уверяю вас, она обязательно будет реализована, возможно уже в 2018 году на площадке KASE или МФЦА.

Данияр Акишев рассказал об изменениях в сфере валютного регулирования

При этом с начала запуска «розницы», а это всего два месяца, у нас было открыто вкладов на $37,5 млн, что значительно превзошло наши прогнозы.

За 7 лет присутствия на рынке банком было профинансировано проектов на общую сумму более $1 млрд.

Стабильный рост и прибыль с третьего года деятельности

– В Казахстане много лет говорят об исламском финансировании. Однако для большинства граждан эта тема до сих пор остается «за вуалью», а продукты исламского банкинга используются достаточно редко. В чем причина?

– Учитывая, что до 2009 года в республике не было исламских финансовых институтов, Al Hilal Bank выступил в качестве ледокола. Все смотрели на опыт Al Hilal, оценивая, насколько продукты этого вида финансирования окажутся жизнеспособными у нас в стране. И на третий год наш банк вышел на прибыльность и доказал свою жизнеспособность. Несмотря на трудные времена, инвесторы и акционеры активно интересуются вложением средств в исламские финансовые институты. В частности, кроме Al Hilal Bank открылся второй исламский банк – АО «Заман-Банк» и в этом случае есть местный акционер и корпорация ICD (исламская корпорация развития), которая является частью Исламского Банка Развития (ИБР), которая оказывает ему финансовую и техническую поддержку.

Жилищные строительные сбережения казахстанцев выросли за год на 30%

Кроме того, на рынке активно работает исламская лизинговая компания Казахстанская Иджара Компания, в котором наш Банк и ICD являются также акционерами. Есть также исламская финансовая компания Аль Сакр Финанс, которая предоставляет своим клиентам широкий спектр исламских финансовых услуг. Также ряд местных банков проявляют интерес к исламским финансовым продуктам, но пока регулятором не предусмотрено открытие так называемых «исламских окон». К примеру, тот же ДБ АО «Сбербанк» неоднократно озвучил инициативы по открытию «окон» и заявлял о готовности создания специальных исламских предложений для клиентов.

Есть определенный интерес среди институтов развития, ФРП «Даму» изучает возможности разработки исламских финансовых продуктов для МСБ. По этому вопросу мы встречаемся со многими партнерами за рубежом, казахстанскими инвесторами и все они проявляют интерес к исламскому финансированию. Но здесь необходимо понимать и учитывать, что последние 2–3 года была определенная турбулентность на финансовых рынках, которая отразилась на «аппетите» инвесторов и снизила их активность не только по отношению к исламскому банкингу, исламским финансам, но в целом ко всему банковскому сектору. Сейчас большие игроки банковского сектора сосредоточены на решении своих проблем и они пока не готовы расширять или диверсифицировать свой бизнес. Финансовый сектор страны все еще работает в режиме антикризисного управления и поэтому это не столько проблема исламского банкинга, сколько банковского сектора в целом.

Это первый из факторов, который замедлил развитие исламских финансов на рынке Казахстана. Второй – это подготовка правовой базы для исламской банковской индустрии. В 2009 году был разработан достаточно хороший пакет законодательных нормативно-правовых актов, который позволил нашему банку работать без каких-либо препятствий со стороны регулятора. Но законодательство было разработано с учетом теоретических знаний исламского банкинга, поэтому на примере нашей практики мы вносили определённые поправки в существующие нормативы. К примеру, для конвертации «Заман Банка» в исламский банк возникла необходимость прописывать порядок конвертации, который не был учтен в законодательстве, что естественно сказалось на процессе получения «Заман Банком» лицензии исламского банка. Однако я не могу сказать, что мы сталкивались с проволочками, скорее иногда возникало непонимание, каким образом исламские продукты работают на практике, но в целом база, которую выстроили в 2009 году, достойна всех похвал. В частности к нам приезжают специалисты из Ближнего Востока, которые отмечают высокий уровень и продуманность казахстанских нормативов, регулирующих рынок исламского финансирования.

– По данным Нацбанка РК, в 2015 году доля исламских банковских активов составляла всего 0,08% от общего числа активов банковского сектора страны. С чем это связано?

– Мне сложно отвечать на этот вопрос, так как я представляю иностранный финансовый институт. Но могу высказать свое мнение. Для активного развития рынка финансовых инструментов в Казахстане необходима поддержка очень крупных национальных инвесторов, которые достаточно хорошо понимают местный рынок, специфику, правила игры. И если в нашей стране будет сформирован пул национальных игроков, то можно ожидать роста рынка. При этом у нас уже есть пример местного регионального банка, который получил лицензию исламского банкинга. Правда, этого недостаточно – ниша все еще нуждается в игроках, которые будут представлять казахстанские финансовые группы.

Еще один фактор, который отражается на всей банковской индустрии Казахстана – это узкий рынок. В стране не так много, как хотелось бы, твердо стоящих на ногах компаний, которые имеют стабильный доход. Отмечу, что эта ситуация характерна, наверное, для всего мира – банки вынуждены конкурировать между собой за хороших клиентов. Мы – первый исламский банк, первые представляли свой продукт на рынке, и трудности нас только закалили. Кроме того, и физические лица, и предприниматели стали более искушенными, они уже выбирают не те финансовые организации, которые себя рекламируют и устраивают громкие промо-акции, а банки, которые ориентированы на долгосрочные отношения с клиентами.

Еще одна причина, по которой исламское финансирование двигается не в агрессивном, а умеренном темпе – это консервативность подходов. Один факт, что у Al Hilal Bank за время существования не было ни одного случая дефолта клиента, уже о многом говорит. У нас один из самых низких уровней провизий – фактически он равен нулю. Я работаю в банке с самого начала, и на моей памяти только два случая, когда клиенты выходили на просрочку, но и они все благополучно рассчитались с банком и решили проблемы бизнеса. У нас не было печальных случаев дефолта или банкротства заемщиков во многом благодаря тщательному формированию портфеля.

– В чем особенность исламского кредитования?

– Партнёрство – суть исламского банкинга. Например, уже в Турции отходят от слова исламский и применяют термин партнерский банкинг.

Основная особенность исламского банкинга – это запрет на рибу (ростовщичество). Исламский банк может торговать реальными активами в рассрочку и с наценкой, либо участвовать совместно с заемщиком в коммерческой деятельности. Также одно из основных условий – это отсутствие спекулятивной составляющей и отсутствие неопределенности в операциях исламского банка.

Исламские банки более консервативны, так как помимо стандартных процедур одобрения заявок (связанных с анализом финансового состояния заемщиков и других требований регулятора), есть и определённые требования Шариата, которые ограничивают спекулятивные сделки, запрещают финансировать проекты, не соответствующие нормам Шариата, такие как алкоголь, казино, торговля оружием и т. д.

Есть определенные требования к проблемным кредитам. Например, берет человек большой ипотечный кредит и в какой-то момент теряет работу. Классический банк начисляет штрафы и пеню, но в нашем случае категорически запрещается в одностороннем порядке пересматривать условия договоров. Если у клиента есть просрочка по займу, банк может применить штрафы или пеню, но не с целью заработать, а для того чтобы дисциплинировать заемщика. Исламский банк не зарабатывает на пени и штрафах, они не могут идти в доход банка, а направляются на благотворительность, так как это ограничивается Шариатом. Я думаю, тройной контроль (требования банка, требования Нацбанка, требования Шариата) обеспечивает большую защиту интересов клиентов и банка.

Деятельность каждого исламского банка кроме традиционных Советов Директоров и Правления, и прочих Комитетов, также регулируется Советом по принципам исламского финансирования (Совет по Шариату). Основная цель Совета по Шариату обеспечить соблюдение в деятельности банка на соответствие принципам Шариата. Все продукты, сделки и договора проходят экспертизу на соответствие Шариату. Ежегодно проводится Шариа-аудит, цель которого подтвердить соответствие финансово-хозяйственной деятельности требованиям Шариата, в первую очередь это касается доходов и расходов банка, а также использование денег заемщиками.

– Как защищены вкладчики в исламских банках?

– В исламском банке нет классических депозитов, когда человек приносит деньги на хранение и при этом может получить гарантированную прибыль в виде процента. Кстати, такие вклады правильнее называть исламские инвестиционные счета, а не депозиты. Исламские банки берут деньги клиента в оборот и возвращают их с частью прибыли от финансируемых банком проектов, то есть и здесь соблюдается четкий принцип партнерства – мы вместе с клиентами делим прибыль и риски. Вкладчик вкладывает деньги в общий пул депозитов, которые потом распределяются банком в различные инвестиционные проекты, по результату деятельности которых вкладчик получает прибыль. Прибыль, полученная в результате этой финансовой операции, делится с клиентом

Еще один момент: банк и клиенты совместно делят и риски, и прибыль. Часто бывает, что банк, находясь в предкризисном состоянии, начинает большую рекламную кампанию, во время которой в будущем вкладчику обещают высокие проценты. Некоторые люди верят рекламе и отдают деньги в такой банк, а позже происходит банкротство. В исламском банке такая ситуация невозможна. Есть четкий принцип – если банк не зарабатывает деньги, то он не может гарантировать выплаты высоких процентов своим клиентам.

– Будет ли банк принимать участие в государственных проектах Казахстана, таких как программы «Нурлы жол» и другие?

– Мы работали практически со всеми компаниями квазигосударственного сектора. В частности, консультировали АО «Жилстройсбербанк» по исламской ипотеке. Были переговоры и планы работы с «КазАгро», НУХ «Байтерек». На данный момент реализовался один проект по исламскому лизингу (иджара) с Банком Развития Казахстана, и мы надеемся, что это только начало, мы открыты к сотрудничеству и диалогу. Кроме того, Совет по Шариату оказывал консультационные услуги при разработке изменений в законодательстве, связанных с выпуском дебютного выпуска Суверенных Сукуков.