Акции Alma TV прошли листинг на KASE

Простые акции АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан" включены в официальный список KASE по категории "стандарт" основной площадки, сообщила пресс-служба компании.

"Решение листинговой комиссии вступило в силу 26 сентября после выполнения эмитентом всех листинговых правил. Акциям присвоено сокращенное обозначение (торговый код) ALTV", - отмечается в сообщении.

Общее количество объявленных акций общества составляет 50 млн 572,714 тысяч штук. Об открытии торгов ценными бумагами "АлмаТел Казахстан" биржа объявит дополнительно.

"Алма Телекоммуникейшнс Казахстан" (до февраля 2017 года – ТОО "Алма-ТВ") работает на рынке Казахстана с 1994 года и транслирует в 19 городах страны более 110 каналов со всего мира. Компания оказывает все виды телевизионных услуг – аналоговое и цифровое кабельное вещание, спутниковое ТВ и IPTV. Филиальная сеть компании представлена 50 офисами продаж в 20 городах Казахстана.