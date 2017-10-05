Акимат Алматы ищет инвестора для строительства курорта Кок-Жайлау

Власти Алматы ищут инвестора для реализации строительства горнолыжного курорта в культурной столице Казахстана.

В ходе V инвестфорума в Алматы заместитель акима мегаполиса Алмас Мадиев разъяснил, на какой стадии находится реализация проекта строительства горнолыжного курорта Кок-Жайлау.

Так по его словам, в настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование горнолыжного курорта с учетом природно-климатических условий, выполняются работы по подведению коммуникаций, инфраструктуры.

Цена проекта, как отметил Алмас Мадиев, достаточно высока.

«Сейчас мы обсуждаем проект Кок-Жайлау с инвесторами, среди которых ЕБРР. Для нас это якорный проект, который улучшит туристический и экономический потенциал Алматы», - сообщил он.

Стоит отметить, выступивший ранее аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что горнолыжный туризм приносит в 5 раз больше средств, чем пляжный туризм.

Глава города подчеркнул, что туристическая отрасль создает новые рабочие места.

«Для ее развития нужен чистый воздух, над чем мы сейчас работаем, создание устойчивой системы общественного транспорта вкупе с модернизацией инфраструктуры позволит сделать город краше», - заметил Бауыржан Байбек.

Утренняя сессия: 345 тенге за доллар

Как сообщалось ранее, в рамках V международного инвестиционного форума «Almaty Invest - 2017» состоялось подписание трех международных контрактов на сумму более $15 млн.