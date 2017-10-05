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Акимат Алматы ищет инвестора для строительства курорта Кок-Жайлау

05.10.2017 14:31   303   0

Власти Алматы ищут инвестора для реализации строительства горнолыжного курорта в культурной столице Казахстана.

В ходе V инвестфорума в Алматы заместитель акима мегаполиса Алмас Мадиев разъяснил, на какой стадии находится реализация проекта строительства горнолыжного курорта Кок-Жайлау.

Так по его словам, в настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование горнолыжного курорта с учетом природно-климатических условий, выполняются работы по подведению коммуникаций, инфраструктуры.

Цена проекта, как отметил Алмас Мадиев, достаточно высока.

«Сейчас мы обсуждаем проект Кок-Жайлау с инвесторами, среди которых ЕБРР. Для нас это якорный проект, который улучшит туристический и экономический потенциал Алматы», - сообщил он.

Стоит отметить, выступивший ранее аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что горнолыжный туризм приносит в 5 раз больше средств, чем пляжный туризм.

Утренняя сессия: 345 тенге за доллар...
Торги парой тенге/доллар по итогам утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже 5 октября закрылись на уровне 345,37. По сравнению с итогами дне...

Глава города подчеркнул, что туристическая отрасль создает новые рабочие места.

«Для ее развития нужен чистый воздух, над чем мы сейчас работаем, создание устойчивой системы общественного транспорта вкупе с модернизацией инфраструктуры позволит сделать город краше», - заметил Бауыржан Байбек.

Утренняя сессия: 345 тенге за доллар

Как сообщалось ранее, в рамках V международного инвестиционного форума «Almaty Invest - 2017» состоялось подписание трех международных контрактов на сумму более $15 млн.

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Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    15

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    25

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
    51

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей
    134

Цифра дня
1,4
трлн тенге
составил объем безналичных платежей за январь-август 2017
Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
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