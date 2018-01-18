Акишев: «Банкам нужно быть более консервативными с точки зрения оценки как рисков клиентов, так и своих рисков»

Председатель Национального банка Казахстана подвел итоги процесса оздоровления банков и отметил новые тренды.

«Для Национального банка основной целью деятельности является обеспечение стабильности цен и на 2017 год у нас был определен коридор от 6 до 8%. Мы по итогам 2017 года имеем годовую инфляцию в размере 7,1% - это середина того коридора, который мы устанавливали. Считаем, что мы - успешны, хотя бы потому, что полтора года назад инфляция в Казахстане в годовом выражении составляла почти 18%. После перехода к свободно плавающему обменному курсу тенге были значительные корректировки обменного курса. Естественно, цены среагировали. Сейчас мы вернулись к тем значениям инфляции, которые были до этих процессов. Более того, на 2018 год мы заложили тренд на уменьшение инфляции. Если коридор на прошлый год был 6-8%, то коридор на 2018 год мы снизили от 5 до 7%. Это достаточно, мы считаем, сложный вызов для работы Национального банка и правительства. Тем не менее, мы сознательно идем на то, чтобы сократить и инфляционные ожидания, при этом не создавая условий, препятствующих экономическому росту», - рассказал председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев в интервью телеканалу «Россия-24».

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Он отметил, что необходимо расширение кредитной активности со стороны банковского сектора.

«Необходима поддержка несырьевых отраслей экономики, в первую очередь за счет фондирования со стороны банков, поэтому здесь необходимо найти ключевой баланс между снижением цен на теньговые ресурсы и стабильностью на валютном рынке, потому что достаточно высокая волатильность была последние пару лет. В этих условиях важно найти баланс, поэтому та базовая ставка, которая установлена буквально на этой неделе на уровне 9,75%, на наш взгляд, отражает объективную цену денег на рынке. Вокруг этой ставки формируются все остальные ставки денежного рынка, по этой ставке торгуются банки друг с другом, соответственно это будет влиять и на их кредитную активность с точки зрения сокращения стоимости фондирования для реального сектора экономики», - отметил он.

Акишев признал, что восстановление высокого уровня кредитной активности банков было невозможно без оздоровления системы.

«Очевидно, что есть важная задача по восстановлению уровня кредитной активности банков. Но, к сожалению, банки в Казахстане не смогли быстро и эффективно решить те проблемы, которые скопились еще с двухтысячных годов. Плохие портфели и плохие кредиты, которые на балансах банков присутствовали, не были полностью списаны. Банковская система, к сожалению, до последнего времени не прошла реального оздоровления, и поэтому ставить перед ней задачу быстрого наращивания кредитования было опасно, потому что ввиду недостаточной капитализации существовал потенциал и необходимость создания резервов, это говорило о том, что надстраивание на такой достаточно нездоровый рынок дальнейшей кредитной активности приводило бы к низкому эффекту от кредитования и очень высокому риску в самой системе, которая держит деньги наших вкладчиков, средства государственных компаний и т.д. Поэтому 2017 год мы посвятили полностью оздоровлению банковского сектора. Мы оздоровили один из самых крупнейших банков «Казкоммерцбанк»: был списан долг на «БТА банк», потому что этот банк перед этим был объединен с «БТА банком», и, к сожалению, проблемы «БТА банка» усугубили положение «Казкома». Без решения этой проблемы невозможно было двигаться дальше. Благодаря поддержке главы государства мы реализовали достаточно сложную, но на наш взгляд, эффективную схему оздоровления «Казкома». Сейчас это абсолютно здоровый институт, без кредита на «БТА банк» - он полностью выкуплен фондом проблемных кредитов, который находится под правительством. Банк, в свою очередь, продан стратегическому инвестору, который его докапитализировал и сейчас планирует его объединять, процесс планируется завершить в 2018 году. Это наш второй крупнейший банк – «Народный банк» Казахстана. Поэтому здесь проблема решена, «Казком» не представляет сейчас никакого риска, тот портфель, который в нем присутствует, относительно здоровый, а если есть плохие кредиты, то под них созданы все необходимые денежные потоки и провизии, соответственно, банк функционирует устойчиво, мы это видим: рейтинговые агентства подняли ему рейтинг», - отметил он.

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Оздоровление коснулось и 5 крупных банков.

«Второй этап - поддержка других крупных банков, имеющих социальное значение, их 5. Мы их поддержали. Тут была другая схема: мы докапитализировали эти банки через выпуск субординированных облигаций в обмен на следующее: акционеры этих банков должны пропорционально докапитализировать финансовые институты в течение 5 лет, во-вторых, они должны проводить здоровую кредитную политику и не допускать вывода денег на связанные стороны, либо проекты, связанные с акционерами, в-третьих - это возвратные деньги. В конечном итоге эти деньги они должны вернуть государству.

В целом, мы оздоровили более 50% банковской системы. Речь идет о достаточно масштабной программе, которую мы, на наш взгляд, успешно реализовали в 2017 году: мы сделали это быстро, не растягивая процессы на долгие годы и заставили банки признать те проблемы, которых присутствовали у них на балансе и составили с ними конкретный график, как они у себя эти кредиты спишут за счет этой государственной поддержки», - отметил глава Нацбанка.

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На 2018 год перед банками стоит задача: нормально функционировать в новых экономических ресурсах и внимательнее относиться к рискам.

«Новые задачи будут заключаться в том, чтобы обеспечить нормальное функционирование банков в новых экономических условиях. Те жирные или достаточно благоприятные годы прошли, банкам нужно быть более консервативными с точки зрения оценки как рисков клиентов, так и своих рисков. Банки должны будут проводить более взвешенную кредитную политику. Кроме того, в 2018 году вступает новый стандарт финансовой отчетности №9 вместо прежнего №39, который предполагает более жесткие подходы в отношении формирования резервов не только по понесенным убыткам и свершившимся рискам, но и по будущим возможным рискам, которые должны оцениваться на основании кредитной истории самого института и макроэкономических показателей. Соответственно, это потребует доформирования провизии со стороны многих участников финансового рынка, и поэтому 2018 год пройдет под эгидой уже этих направлений работы», - заключил он.