Акишев: «Мы осуществляем мониторинг финансового положения ЭксимБанк, Банк Астаны, Qazaq Banki»

В текущем году приостановлены лицензии трех банков - ЭксимБанк, Банк Астаны, Qazaq Banki по приему новых депозитов, открытия банковских счетов физических лиц, сроком на три месяца, в связи с несвоевременным исполнением обязательств перед клиентами, рассказал сегодня председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, отвечая на вопросы журналистов по итогам заседания Сената Парламента РК.

Он отметил, что в настоящее время ЭксимБанк, Банк Астаны и Qazaq Banki испытывают затруднения с обеспечением достаточного уровня ликвидности и своевременное исполнение обязательств перед клиентами в трех банках ограничено.

«Основной причиной сложившейся ситуации с приостановлением и отзывом лицензий указанных банков является плохое качество их ссудных портфелей банков, которые не генерировали достаточных денежных средств для исполнения своих обязательств перед вкладчиками. Как правило, проблемные банки не выдают хороших кредитов. Рост их ссудного портфеля не сопровождается усилением капитальной базы. Стандарты управления рисками и корпоративного управления в них нельзя назвать высокими, а качество ссудного портфеля остается достаточно низким», - прокомментировал Д.Акишев.

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«Мы сейчас осуществляем мониторинг финансового положения ЭксимБанк, Банк Астаны, Qazaq Banki и ведем переговоры с менеджментом и акционерами банков по выработке мер, направленных на стабилизацию ситуации», - рассказал Д.Акишев.

В заключение он напомнил, что банки второго уровня, которые имеют лицензии Национального Банка Казахстана на прием депозитов, являются участниками системы обязательного гарантирования депозитов. «Вклады, деньги на платежных карточках и банковских счетах физических лиц защищены системой гарантирования депозитов на сумму до 10 млн тенге», - сказал глава Национального Банка Казахстана.