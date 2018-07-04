Акишев: Программа «7-20-25» не будет финансировать долевое строительство

Кредиты по государственной программе «7-20-25» выдаются только на дома, которые уже сданы в эксплуатацию. Об этом заявил председатель Национального банка РК Данияр Акишев, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, государственная программа разработана в рамках реализации первой социальной инициативы, озвученной президентом Казахстана 5 марта 2018 года. Так, Нурсултан Назарбаев предложил выдавать ипотечные займы по ставке 7% годовых при первоначальном взносе 20% сроком до 25 лет. В программе может участвовать любой гражданин страны, имеющий стабильный доход.

«Банки будут принимать в залог жилье, которое уже сдано в эксплуатацию. Вопрос реализации программы посредством долевого строительства пока не рассматривается. Речь идет только о жилье, которое сдано в эксплуатацию и которое застройщик продает от своего имени», - пояснил Данияр Акишев.

Согласно отчету Статкомитета, рост строительной отрасли в январе-мае 2018 года составил всего 0,3%.



«Первичное жилье стимулирует дальнейшее развитие жилищного строительства. Для нас это приоритет!» - подчеркнул главный банкир страны.



В тоже время министерство национальной экономики не исключает возможность включения в программу реализации квартир рынка вторичного жилья.

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«На данном этапе реализации программы основные принципы «7-20-25» обговорены с рынком и соответствующими ведомствами. Мы готовы изучить предложения Министерства национальной экономики РК, если они к нам поступят, и в дальнейшем эти предложения будем развивать. Но, пока наш приоритет - это полномасштабный запуск программы «7-20-25», - заключил глава НБ РК.

Ранее Данияр Акишев сообщил, что Национальный банк, обозначив максимальный размер ипотечной ссуды по государственной программе «7-20-25», ограничил возможный рост стоимости недвижимости в стране.

Напомним, в рамках государственного проекта уже выдано 7 ипотечных кредитов, и в настоящее время банки рассматривают 3 тыс. заявок клиентов на участие в программе «7-20-25».

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН