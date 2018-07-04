Акишев: «Происходит "нагревание" обменного курса тенге»

На пресс-конференции в Алматы председатель Национального банка РК прокомментировал волатильность на валютном рынке Казахстана. Как известно, накануне тенге упал до самой низшей точки за последние 9 месяцев.

«Происходит нагревание обменного курса тенге. Мы неоднократно говорили, что тенге зависит от множества факторов - внутренних и внешних. К внутренним мы относим спрос на иностранную валюту населения и предприятий, особенности платежного баланса. Платёжный баланс - мы вышли из зоны дефицита и находимся в зоне баланса по внешнеторговым операциям, внутренних дисбалансов нет. Однако внешние факторы не демонстрируют устойчивость. Вы видите, что происходит на рынках развивающихся стран – ослабление валют. Тенге является валютой развивающейся страны и реагирует на колебания мировых валют», - объяснил Данияр Акишев.

При этом он отметил, что цены на основные товары отечественного экспорта находятся на высоком уровне.



«Тенге будет подвержен волатильности в зависимости от внешних факторов, но надо помнить, что нефть находится на устойчивом уровне, и поэтому мы не видим оснований для беспокойств. Курс тенге может как ослабевать, так и укрепляться. Те, кто хочет заработать на колебаниях – могут проиграть», - предупредил главный банкир страны.

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Напомним, в октябре прошлого года стоимость в Казахстане доллара доходила до 345 тенге (06.10.2017), но уже в ноябре курс выровнялся на уровне 330 тенге за доллар.

«Если нужна валюта для поездок за границу или для осуществления внешнеэкономической деятельности, то, конечно, стоит покупать. Кто не собирается за рубеж самый хороший совет – не покупать валюту. Повторю, у нас устойчивый платёжный баланс», - подчеркнул Данияр Акишев.

Анализ волатильности тенге после перехода на режим свободно плавающего обменного курса показывает тренд ежегодного снижения колебаний с почти 15% в 2016 до 6,9% в 2017 году и 6,7% в этом году. Это свидетельствует о стабилизации процесса рыночного формирования курса тенге при нулевых интервенциях Национального банка на валютном рынке за последние 7 месяцев.

В заключении спича глава НБ РК отметил, что в прошлом месяце «Нацбанк на валютном рынке страны не присутствовал».

Фото: Олег СПИВАК