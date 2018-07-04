Акишев: «Происходит "нагревание" обменного курса тенге»

На пресс-конференции в Алматы председатель Национального банка РК прокомментировал волатильность на валютном рынке Казахстана. Как известно, накануне тенге упал до самой низшей точки за последние 9 месяцев.
«Происходит нагревание обменного курса тенге. Мы неоднократно говорили, что тенге зависит от множества факторов - внутренних и внешних. К внутренним мы относим спрос на иностранную валюту населения и предприятий, особенности платежного баланса. Платёжный баланс - мы вышли из зоны дефицита и находимся в зоне баланса по внешнеторговым операциям, внутренних дисбалансов нет. Однако внешние факторы не демонстрируют устойчивость. Вы видите, что происходит на рынках развивающихся стран – ослабление валют. Тенге является валютой развивающейся страны и реагирует на колебания мировых валют», - объяснил Данияр Акишев.
При этом он отметил, что цены на основные товары отечественного экспорта находятся на высоком уровне.
«Тенге будет подвержен волатильности в зависимости от внешних факторов, но надо помнить, что нефть находится на устойчивом уровне, и поэтому мы не видим оснований для беспокойств. Курс тенге может как ослабевать, так и укрепляться. Те, кто хочет заработать на колебаниях – могут проиграть», - предупредил главный банкир страны.
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Напомним, в октябре прошлого года стоимость в Казахстане доллара доходила до 345 тенге (06.10.2017), но уже в ноябре курс выровнялся на уровне 330 тенге за доллар.
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«Если нужна валюта для поездок за границу или для осуществления внешнеэкономической деятельности, то, конечно, стоит покупать. Кто не собирается за рубеж самый хороший совет – не покупать валюту. Повторю, у нас устойчивый платёжный баланс», - подчеркнул Данияр Акишев.
Анализ волатильности тенге после перехода на режим свободно плавающего обменного курса показывает тренд ежегодного снижения колебаний с почти 15% в 2016 до 6,9% в 2017 году и 6,7% в этом году. Это свидетельствует о стабилизации процесса рыночного формирования курса тенге при нулевых интервенциях Национального банка на валютном рынке за последние 7 месяцев.
В заключении спича глава НБ РК отметил, что в прошлом месяце «Нацбанк на валютном рынке страны не присутствовал».
Фото: Олег СПИВАК