Акишев: «Тенге может играть большую роль не только как средство сбережения»

Глава Национального Банка Казахстана Данияр Акишев в завершении онлайн-конференции прокомментировал ситуацию с дедолларизацией в стране.

«В конце 2015 года доля валютных вкладов составляла 72%. Сейчас долларизация снизилась до 46%. Мы видим, что доверие к тенге постепенно восстанавливается, но успокаиваться рано, нам еще предстоит долгий и трудный путь», - отметил глава НБ РК.

Он подчеркнул, что национальная валюта страны может играть большую роль в качестве стредства платежа.

«Но доля в сбережениях - не единственный показатель долларизации. Мы считаем, что тенге может играть большую роль не только как средство сбережения, но и как мера стоимости, и как средства платежа. Здесь мы уже ввели требования по котировке цен в тенге. Работаем над снижением барьеров для безналичных расчетов», - заключил Данияр Акишев.