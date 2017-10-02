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Активы банков Казахстана за год к концу августа 2017 года уменьшились на 744,1 млрд тг (3,0%)

02.10.2017 09:59   625   0

Активы банков Казахстана за год к концу августа 2017 года уменьшились на 744,1 млрд тг (3,0%), до 24,1 трлн тг. Месяцем ранее, после июльского сокращения на 1,3 трлн тг (5,2%) был зафиксирован прирост на 265,9 млрд тг (1,1%).

На изменение объема активов повлияло уменьшение ссудного портфеля БВУ РК. Ссудный портфель БВУ РК уменьшился на 12,1% за год. Удельный вес кредитов в портфеле активов за год сократился с 63,0% до 57,1%. Месяцем ранее - 56,7%.

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Банки наращивают резервы, соотношение собственного капитала к объему активов за год выросло с 10,9% до 11,8%, месяцем ранее - 11,7%. Совокупный объем собственного капитала банков Казахстана за год вырос на 130,9 млрд тг (4,8%) и составил 2,8 трлн тг. За последний месяц прирост составил 39,0 млрд тг (1,4%).

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За год, к концу августа 2017 года 23 банка из 33 на рынке РК нарастили объем активов.

Самый высокий результат показал Народный Банк - прирост на 507,1 млрд тг (12,1%), до 4,7 трлн тг. Доля от РК выросла с 16,9% до 19,6%. Прирост портфеля активов в августе составил 228,4 млрд тг (5,1%). По объему активов Народный Банк стал лидером среди БВУ РК, годом ранее банк занимал 2 место уступая Казкому, который сократил объем активов за год на 1,6 трлн тг.

Утренняя сессия: доллар торгуется на уровне 341 тенге

На втором месте идет Kaspi Bank - годовой прирост на 194,6 млрд тг (16,7%), до 1,4 трлн тг. Доля от РК выросла на 1,0 п.п., до 5,6%. Прирост в августе составил 38,9 млрд тг (2,9%). По объему активов банк улучшил свои позиции, переместившись за год с 8 на 6 место.

Замыкает тройку лидеров ForteBank с приростом на 187,4 млрд тг (15,9%), до 1,4 трлн тг. Доля от РК выросла с 4,8% до 5,7%. За последний месяц прирост активов составил 38,6 млрд тг (2,9%). Банк за год вошел в ТОП 5, поднявшись с 7 места по объему активов.

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7,43
трлн тенге
составила общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 сентября 2017 года
Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
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