Алматинцы за 10 месяцев купили в обменных пунктах $4 млрд

Объем продаж обменными пунктами за январь-октябрь 2017 года увеличился по всем трем основным валютам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Так, объем проданных обменными пунктами населению долларов США вырос на 25,7% (1,8 млрд USD), до 8,8 млрд USD. Годом ранее объем продаж уменьшился на 50,8% (7,2 млрд USD) за год, до 7,0 млрд USD.
Официальный обменный курс в среднем за январь-октябрь составил 324,6 KZT за 1 USD, годом ранее - 343,3 KZT за 1 USD.
Почти все регионы РК увеличили объем продаж долларов США по сравнению с прошлым годом, кроме Жамбылской области.
Лидирует город Алматы, где населению было продано почти 4,0 млрд USD, рост за год на 26,9% (839,1 млн USD). Доля от РК выросла за год с 44,6% до 45,0%.
Следом идет город Астана - 1,1 млрд USD, рост за год на 15,4% (140,8 млн USD). Доля от РК уменьшилась с 13,1% до 12,0%.
Замыкает тройку лидеров ЮКО - 992,5 млн USD, рост за год на 39,8% (282,7 млн USD). Доля от РК выросла с 10,1% до 11,3%.
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Продажи обменными пунктами населению евро выросли за год на 39,6% (259,0 млн EUR), до 913,5 млн EUR.
Официальный обменный курс в среднем за январь-октябрь текущего года составил 363,5 KZT за 1 EUR, годом ранее - 382,4 KZT за 1 EUR, объем продаж в прошлом году уменьшился на 34,4% (343,8 млн EUR) за год, до 654,6 млн EUR.
Продажи обменными пунктами евро за год выросли во всех регионах РК.
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Лидирует город Алматы с объемом проданных населению евро в 433,6 млн EUR, рост за год на 27,2% (92,6 млн EUR). Доля от РК уменьшилась за год с 52,1% до 47,5%.
На втором месте город Астана - 173,1 млн EUR, рост за год на 46,0% (54,6 млн EUR). Доля от РК увеличилась с 18,1% до 18,9%.
Замыкает топ-3 ЮКО с объемом 51,2 млн EUR, рост за год на 89,9% (24,3 млн EUR). Доля от РК выросла с 4,1% до 5,6%.
Объем продаж обменными пунктами российских рублей увеличились на 19,5% (21,0 млрд RUB), до 128,9 млрд RUB, несмотря на то, что за год официальный обменный курс в среднем за январь-октябрь увеличился с 5,1 до 5,6 KZT за 1 RUB.
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Годом ранее объем продаж уменьшился на 45,4% (89,7 млрд RUB), до 107,9 млрд RUB. За январь-октябрь 2015 года был продан рекордный объем российских рублей - 197,5 млрд RUB, официальный обменный курс в среднем за январь-октябрь 2015 года составил 3,3 KZT за 1 RUB.
Почти все регионы РК кроме Астаны увеличили объем продаж обменными пунктами российских рублей, по сравнению с январем-октябрем прошлого года.
Также, лидирует Алматы, обменными пунктами "Южной столицы" было продано населению 18,8 млрд RUB, рост за год на 8,5% (1,5 млрд RUB). Доля от РК за год уменьшилась с 16,1% до 14,6%.
Следом идет ВКО - 14,2 млрд RUB, рост за год на 23,3% (2,7 млрд RUB). Доля от РК выросла с 10,6% до 11,0%).
Замыкает тройку лидеров Астана - 12,9 млрд RUB, объем продаж за год уменьшился на 0,1% (8,8 млн RUB). Доля от РК уменьшилась с 11,9% до 10,0%.