Altyn Bank проведет делистинг акций с KASE

Altyn Bank, который является дочкой АО «Народный банк Казахстана» проведет делистинг акций с Казахстанской фондовой биржи (KASE).

«Оcуществить добровольный делистинг акций АО «Altyn Bank» путем исключения из официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа», - говорится в решении единственного акционера Altyn Bank.

Напомним, что Народный банк в ноябре 2016 года достиг договоренности по привлечению стратегического инвестора – China CITIC Bank Corporation Limited и продаже 60% доли акций АО "Altyn Bank".

Ожидается, что сделка по продаже 60% в акционерном капитале дочернего Altyn Bank инвестору China CITIC Bank Corporation Limited и China Shuangwei Investment Co.,Ltd завершится в начале 2018 года.

Для закрепления достигнутых договоренностей Народный банк и CITIC Bank подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании.

Справка:

АО «Altyn Bank» (в прошлом - ДБ АО "HSBC Банк Казахстан") присутствует на банковском рынке Казахстана с 1998 года, был приобретен и полностью принадлежит Народному банку с ноября 2014 года.

Altyn Bank по итогам января-сентября 2017 года, по данным Нацбанка Казахстана, занял 14-е место по объему активов среди 33 банков республики.

Доходность пенсионных активов ЕНПФ за 2017 год составила 7,92%

CITIC (China International Trust and Investment Corporation) - национальная инвестиционная корпорация Китая.

China Shuangwei Investment Co., Ltd. - управляющая и инвестиционная компания с ограниченной ответственностью, полностью принадлежащая China Tobacco Corporation.