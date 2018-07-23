Валюта нал
USD 344.70 345.50
RUB 5.48 5.52
EUR 401.00 402.90
Валюта бирж
USD/KZT
345.68
+0.003%
EUR/KZT
404.45
-0.001%
RUB/KZT
5.48
-0.002%
EUR/USD
404.45
-0.001%
EUR/CHF
404.45
-0.001%
EUR/JPY
404.45
-0.001%
GBP/USD
453.84
-0.006%
USD/CHF
345.68
+0.003%
USD/JPY
345.68
+0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
345.68 404.45 5.48
+0.003% -0.001% -0.002%
Рынки
Нефть Brent
73.94
-0.019%
Нефть WTI
68.36
-0.003%
Золото
1271.7
+0.001%
Серебро
16.4
-0.004%
Платина
879
+0.005%
Никель
151.91
+0.000%
Алюминий
2176
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
73.94 68.36 1271.7
-0.019% -0.003% +0.001%
Индексы
KASE
2382.12
+0.001%
Dow Jones
24580.9
+0.002%
Nasdaq
109.28
-0.018%
FTSE 100
7682.27
+0.000%
S&P 500
2754.88
-0.004%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
5387.38
+0.011%
Hang Seng
29129.5
-0.007%
Nikkei 225
22438.5
-0.006%
Ibovespa
71110
+0.004%
BSE Sensex
35689.6
+0.007%
FTSE/JSE
50612.2
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2382.12 24580.9 109.28
+0.001% +0.002% -0.018%

Аналитик: «Биткоин может вырасти до $8 000 в августе»

23.07.2018 15:52   661   0

Криптовалюта биткоин может подорожать до $8 000 в августе. Таким мнением поделился аналитик Альпари Владислав Антонов.

«Прошедшая неделя была благосклонна к биткоину. С 16 по 22 июля 2018 года на бирже Bitmex биткоин подорожал к доллару США на 16,6%, до $7 406. Максимум был зафиксирован на уровне $7 715. Высокая активность на рынке наблюдалась 16 и 17 июля», - говорит Владислав Антонов.

По его словам, покупатели 16 июля прошли горизонтальный ценовой уровень сопротивления на отметке $6 400, продвинувшись до $6 750 (зона консолидации 8-9 июля). После 24-часового флэта они успешно прошли сопротивление на уровне $6 850 (оно образовалось от максимумов 4, 8 и 9 июля). На одном дыхании курс биткоина повысился до $7 470.

Аналитик считает, что основной причиной шорт-сквиза (short squeeze – «высадка шортистов») могла стать ликвидация коротких позиций на Bitmex, которая спровоцировала каскадное исполнение защитных стопов и скачок цены выше психологического уровня $7 000. Объем на свече 17:00 UTC составил $802 млн, в том числе $496 млн – рыночные покупки.

Halyk + Qazkom: когда итог больше суммы слагаемых...
Процесс интеграции двух системообразующих банков вышел на финишную прямую. Многие клиенты задаются вопросами — как будет выглядеть объединенный ...

При пробое технического уровня активизировались покупатели, поверив в новое продолжительное ралли. Они вспомнили все положительные новости для крипторынка, которые выходили ранее.

Halyk + Qazkom: когда итог больше суммы слагаемых

В пятницу, 20 июля, на американской сессии покупатели предприняли попытку возобновить ралли, но встретили отпор в районе $7 715. Они уперлись в лимитные ордера и не смогли продвинуться выше. С этого уровня биткоин подешевел на 6,5%, до $7 209.

Единственная новость, которая могла повысить спекулятивную активность на рынке в вечернее время – запуск сервиса для хедж-фондов Coinbase Prime. Информация появилась 19 июля, поэтому нельзя однозначно утверждать, что именно она стала спусковым крючком для укрепления биткоина к доллару.

Материалы по теме

Halyk + Qazkom: когда итог больше суммы слагаемых

Утренняя сессия: тенге начал неделю с укрепления

Бахытжан Мухамедов покинул совет директоров АО «Эксимбанк Казахстан»

S&P подтвердило рейтинги АО «Банк ЦентрКредит» на уровне «B/B»

Почти 3 тысячи жителей Астаны не могут покинуть страну из-за долгов

На момент подготовки обзора на бирже Bitmex фьючерс на биткоин стоит $7 726. Пара BTC/USD торгуется почти двое суток в диапазоне $7 209 – $7 778. Выход цены из обозначенной зоны должен определить будущее направление движения как минимум на два дня. А учитывая манипуляции на биржах, цена может после прорыва сорвать стопы с двух сторон диапазона и вернуться обратно к $7 500.

От падения с $7 715 до $7 209 цена на биткоин восстановилась на 50%. Она уперлась в сопротивление, которое образовалось от минимумов на отметках $7 230 и $7 349. По оценке Альпари, фаза роста должна продлиться до 1 августа, потом опять переходим в фазу снижения до 23 августа. С высокой вероятностью до 1 августа возможен тест уровня $8 000.

Утренняя сессия: тенге начал неделю с укрепления

Ростом с $5 743 до $8 000 рынок должен задать торговый диапазон для подготовки покупателей к ралли к концу сентября. Это примерный срок. Он может измениться, исходя из ценовой модели.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, почему казахстанцы предпочитают отдыхать за рубежом? Потому что в Казахстане…
  • 1. Плохой сервис

  • 2. Неоправданно высокие цены

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане

  • 1. Плохой сервис
    241

  • 2. Неоправданно высокие цены
    453

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)
    129

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)
    30

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане
    33

Цифра дня
75 000
человек
живут в рабстве на территории Казахстана
Цитата дня
Поладить с президентом Путиным и Россией будет позитивной вещью. Но если это не сработает, то я буду его худшим врагом
Дональд Трамп
Президент США

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное