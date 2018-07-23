Аналитик: «Биткоин может вырасти до $8 000 в августе»

Криптовалюта биткоин может подорожать до $8 000 в августе. Таким мнением поделился аналитик Альпари Владислав Антонов.

«Прошедшая неделя была благосклонна к биткоину. С 16 по 22 июля 2018 года на бирже Bitmex биткоин подорожал к доллару США на 16,6%, до $7 406. Максимум был зафиксирован на уровне $7 715. Высокая активность на рынке наблюдалась 16 и 17 июля», - говорит Владислав Антонов.

По его словам, покупатели 16 июля прошли горизонтальный ценовой уровень сопротивления на отметке $6 400, продвинувшись до $6 750 (зона консолидации 8-9 июля). После 24-часового флэта они успешно прошли сопротивление на уровне $6 850 (оно образовалось от максимумов 4, 8 и 9 июля). На одном дыхании курс биткоина повысился до $7 470.

Аналитик считает, что основной причиной шорт-сквиза (short squeeze – «высадка шортистов») могла стать ликвидация коротких позиций на Bitmex, которая спровоцировала каскадное исполнение защитных стопов и скачок цены выше психологического уровня $7 000. Объем на свече 17:00 UTC составил $802 млн, в том числе $496 млн – рыночные покупки.

При пробое технического уровня активизировались покупатели, поверив в новое продолжительное ралли. Они вспомнили все положительные новости для крипторынка, которые выходили ранее.

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В пятницу, 20 июля, на американской сессии покупатели предприняли попытку возобновить ралли, но встретили отпор в районе $7 715. Они уперлись в лимитные ордера и не смогли продвинуться выше. С этого уровня биткоин подешевел на 6,5%, до $7 209.

Единственная новость, которая могла повысить спекулятивную активность на рынке в вечернее время – запуск сервиса для хедж-фондов Coinbase Prime. Информация появилась 19 июля, поэтому нельзя однозначно утверждать, что именно она стала спусковым крючком для укрепления биткоина к доллару.

На момент подготовки обзора на бирже Bitmex фьючерс на биткоин стоит $7 726. Пара BTC/USD торгуется почти двое суток в диапазоне $7 209 – $7 778. Выход цены из обозначенной зоны должен определить будущее направление движения как минимум на два дня. А учитывая манипуляции на биржах, цена может после прорыва сорвать стопы с двух сторон диапазона и вернуться обратно к $7 500.

От падения с $7 715 до $7 209 цена на биткоин восстановилась на 50%. Она уперлась в сопротивление, которое образовалось от минимумов на отметках $7 230 и $7 349. По оценке Альпари, фаза роста должна продлиться до 1 августа, потом опять переходим в фазу снижения до 23 августа. С высокой вероятностью до 1 августа возможен тест уровня $8 000.

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Ростом с $5 743 до $8 000 рынок должен задать торговый диапазон для подготовки покупателей к ралли к концу сентября. Это примерный срок. Он может измениться, исходя из ценовой модели.