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Аналитик прогнозирует возможную девальвацию тенге

15.03.2018 17:03   1023   0 Автор: Ольга КУДРЯШОВА

Зависимость экономики Казахстана от мировых цен на нефть может привести к дальнейшему ослаблению национальной валюты. К такому выводу пришел представитель компании FXPRIMUS, комментируя грядущую обстановку на глобальном рынке.

«Большинство аналитиков и экспертов говорит о том, что на фондовых рынках намечается коррекция. Из-за того, что так называемое количественное смягчение, в том числе и в Америке уже закончилось. Скажем так, США уже остановили свой печатный станок в 2015 году. Они сворачивают свою программу количественного смягчения и переходят к программе количественного ужесточения. Это значит, что процентная ставка будет повышаться, баланс ФРС, который до этого поглощал все риски, будет сокращаться. Эпоха дешевого доллара на этом закончилась, дорогой доллар приведет в том числе к падению цен на нефть и не только на нефть, на все сырье», - рассказал руководитель аналитического департамента FXPrimus Арман Бейсембаев.

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Он полагает, что результатом таких изменений может стать последующее обесценение тенге. «Я думаю, до конца года, во второй половине года, на фоне всех этих событий: ужесточения монетарной политики ФРС, на фоне повышения процентной ставки, на фоне удорожания стоимости доллара на международных рынках, стоимости заимствований и так далее, мы получим серьезную коррекцию на фондовых рынках. Мы получим глобальный рост доллара по всему спектру рынков против всех основных валют. Таким образом, мы получим падение цен на нефть, а, соответственно, и дальнейшее обесценение тенге», - считает эксперт.

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Г-н Бейсембаев убежден, что Казахстану необходимо менять парадигму развития в сторону перехода от сырьевой экономики в другие отрасли.

«Мы полностью зависим от спроса на сырье от внешних рынков. В этом смысле у нас экономика, скажем так, находится в состоянии хлыста. Состояние хлыста, это когда небольшое движение на одном конце, в частности на тех же западных рынках вызывают большие колебания на другом конце», - комментирует спикер.

В этом отношении, одной из перспективных точек роста, над которой работает правительство, спикер называл транзитные перевозки.

«Мы транзитная сторона, Китай хочет иметь доступ на западные рынки, в частности на рынки Европы и Америки. Казахстан в этом смысле может выступать транзитной территорией. Вот она наша новая точка роста, которую мы теоретически можем развивать», - отметил аналитик.

«Если наше правительство будет действовать по принципу «ничего не трогать лишь бы не развалилось» тогда, в принципе, обнищание населения продолжится. Предприятия продолжат закрываться, безработица продолжит расти…», - заключил г-н Бейсембаев.

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Вопрос дня
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  • 1. Эта программа обвалит цены на недвижимость

  • 2. Способствует росту цен на недвижимость

  • 3. Обвалит банковскую систему Казахстана

  • 4. Поможет людям обзавестись своим жильем

  • 5. Суммы выделенных средств на всех не хватит

  • 1. Эта программа обвалит цены на недвижимость
    6

  • 2. Способствует росту цен на недвижимость
    13

  • 3. Обвалит банковскую систему Казахстана
    4

  • 4. Поможет людям обзавестись своим жильем
    14

  • 5. Суммы выделенных средств на всех не хватит
    14

Цифра дня
263
тысячи тенге
составляет стоимость альтернативной службы в армии Республики Казахстан
Цитата дня
Когда прогресс достигнет критического этапа и машины смогут эволюционировать самостоятельно, нельзя будет предугадать, насколько их цели совпадут с нашими
Стивен Хокинг
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