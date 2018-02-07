Аналитики объяснили, что происходит на рынке акций США

Аналитики прокомментировали снижение основных индексов на американских биржах и предсказали возможные сценарии развития событий. Среди основных причин: перекупленность рынка, ужесточение политики ФРС США и скандал в банке Wells Fargo. Однако повода для паники нет: рынки, как правило, развиваются циклично и вслед за медленным ростом всегда следует коррекция.

Напомним, что американские фондовые индексы в понедельник (5 февраля) пережили рекордное за последние 6 лет падение. Индекс S&P 500 потерял 4,1% и закончил торги на отметке 2 648,94 пункта. Снижение стало рекордным с августа 2011 года.

Dow Jones упал на 4,6%, до 24 345,75, это также рекорд с 2011 года. Индекс Nasdaq растерял 3,8%, достигнув отметки в 6 967 пункта.

На фоне возросшей нервозности инвесторы продавали акции и направляли деньги в облигации, доходность которых в понедельник снизилась. Доходность 10-летних U.S. Treasury уменьшилась до 2,794% с пятничных 2,852%.

По данным заместителя директора аналитического департамента Альпари Анны Кокоревой, за два дня индекс DJIA потерял 7%, индекс S&P500 упал на 6,3% и NASDAQ снизился на 6%. Вслед за собой американский рынок потянул вниз азиатские торговые площадки и российский фондовый рынок. Японский Nikkey просел почти на 5%, китайский Shanghai Composite – на 2,9%, сегодня днем индекс ММВБ теряет 1,1%, а индекс РТС – 1,8%.

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Что происходит на рынке?

По мнению опрошенных «Къ» финансовых аналитиков, среди основных причин: перекупленность рынка, ужесточение политики ФРС США и скандал в банке Wells Fargo. Несмотря на это, предпосылок к кризису или существенному ухудшению ситуации на рынках аналитики не видят. Американский фондовый рынок зафиксировал рекордное падение за последние два года, вслед за ним последовали и глобальные рынки. Аналитики называют снижение - коррекцией, поскольку текущие показатели держались в коридоре 7-15%, а «медвежий тренд», при котором может идти речь о кризисе, начинается после падения более чем на 20%.

По мнению аналитика ГК «Финам» Сергея Дроздова, в конце 2017 начала 2018 года фондовые рынки сильно выросли на чрезмерном оптимизме по поводу налоговой реформы Трампа и заниженных ожиданиях по отчетам заокеанских компаний, игнорируя любой негатив, включая планируемое ужесточение монетарной политики ФРС США, курс на которое в понедельник подтвердил вступивший в должность новый глава американского регулятора Джером Пауэлл.

«Американские биржевые индексы S&P 500 и Dow Jones, по итогам торгов в понедельник, обрушились свыше 4%, показав максимальное снижение за одну торговую сессию, впервые за шесть лет нивелировав весь рост начала текущего года», - отметил он.

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Тем не менее, говорить о кризисе пока рано. Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб считает, что американский рынок практически без остановок рос с 2009 года и сейчас переживает глубокую коррекцию. «Разница между падением и коррекцией достаточно условная, но в практике финансовых рынков сложился неформальный критерий – падение от вершин на 20% и более считают уже медвежьим рынком, а до этого – лишь коррекцией. Индекс Dow со своего максимума 26 января снизился с 26 617 пунктов до 24 345 на закрытии понедельника, или на 9,5%. Даже если считать падение по вчерашнему внутридневному минимуму на 23 924, падение не многим превысило 10%. Потому пока корректнее говорит о коррекции, а не об обвале», - пояснил аналитик.

Г-н Дроздов добавил, что «снижение от 7% до 15% считается вполне нормальным явлением, так что разговоры о кризисе пока что являются преждевременными».

Главные причины

Аналитики полагают, что нисходящая коррекция давно подступала к американскому фондовому рынку. К этому вели и почти постоянный рост в течении нескольких лет, и чрезмерная перекупленность рынка. Влияние оказали данные по рынку труда в США, уже названное ужесточение политики ФРС США, а также скандал с одним из системообразующих американских банков Wells Fargo.

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«Коррекция вниз на американском фондовом рынке назревала давно. Индекс S&P500 рос фактически девять лет кряду, за это время он вырос в 4 раза. Неудивительно, что часть участников рынка решила зафиксировать прибыль, после чего последовала цепная волна распродаж», - говорит старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

Кроме этого, поводом к снижению стали сильные данные по рынку труда США, вышедшие в пятницу – ФРС США может ускорить повышение ключевой ставки в этом году.

Старший аналитик Альпари Анна Бодрова считает, что распродажа на фондовом рынке США связана с несколькими факторами. Первый и основной из них – слишком высокая степень перекупленности ценных бумаг и индексов. Рынки забрались слишком высоко, и коррекция была лишь вопросом времени.

Аналитики Forex Club говорят, что такая динамика была ожидаемой, поскольку рынок был существенно перекуплен. Из крупных компаний наибольшую негативную динамику показали бумаги Wells Fargo, котировки которых снизились на 9,22%, Рост на 3,7% показали бумаги TripAdvior.

«На это накладывается и снижение нефтяных котировок. С учетом такого откровенно негативного внешнего фона, можно ожидать продолжения снижения российских акций и рубля», - отмечает г-н Иосуб.

Мало не покажется

По мнению г-жи Кокоревой, как раз действия ФРС США в отношении банка Wells Fargo (третий по величине, системообразующий банк США) стали одной из существенных причин усиления коррекции на фондовом рынке. Компания входит в индекс S&P 500 и падение ее акций сказалось и на динамике индекса.

«Проблемы в Wells Fargo уже не новость, так как известно о них достаточно давно, но беспокойство вызывает тот факт, что за 1,5 года ситуация в банке не улучшилась, а лишь усугубилась», - отмечает г-жа Кокорева.

Аналитик напомнил, что ради выполнения плана продаж сотрудники банка открывали счета на имя своих клиентов без их ведома а также осуществляли махинации с кредитами, завышая их стоимость для клиента. «В итоге было открыто более 3,5 млн счетов и более 550 тыс. заемщиков переплатили за кредит. Несмотря на штраф в размере $185 млн, что для Wells Fargo незначительная сумма, банк продолжил вести недобросовестную политику в отношении своих клиентов», - рассказала она.

В качестве меры наказания 2 февраля 2017 года ФРС США запретила Wells Fargo увеличивать размер активов на своем балансе и предписал заменить четырех директоров в своем совете. Для банка это означает, что теперь он сможет только привлекать депозиты и выдавать кредиты. На сегодняшний день активы банка составляют $1,95 трлн. Отсутствие возможности наращивать активы в дальнейшем приведет к серьезному ухудшению финансовых показателей банка.

Опасность ситуации в том, что Wells Fargo аффилирован с рядом более мелкими кредитными организациями и страховыми компаниями США. Таким образом, санкции в отношении банка автоматически окажут негативное влияние и на их работу, а значит, финансовые потери понесут еще сотни компаний.

«Еще одна причина, почему рынки так резко отреагировали на санкции в отношении Wells Fargo, кроется в том, что банк является крупнейшим инвестором как на финансовом рынке США, так и на международных площадках, крупнейшим держателем облигаций, акций и деривативов. А значит, рынки на время лишатся крупного инвестора, маркетмейкера, не дополучат инвестиции, которые исчисляются миллиардами долларов», - добавила г-жа Кокорева.

Не исключено, что при негативном исходе банк может повторить судьбу Lehman Brothers, при таком сценарии США ждет банковский кризис и обвал фондовых индексов. «Ситуация затронет мировые площадки, в том числе и российские. Мало не покажется никому», - подчеркнула спикер.

Но…ничего страшного

Несмотря на довольно резкий характер падения, аналитики ИК «Фридом Финанс» считают текущую ситуацию классическим «panic sell» после завершения локальной фазы роста.

По их мнению, рынок растет циклически – периоды медленного роста сменяются резкими и быстрыми коррекциями. Резкость и быстрота снижения - признак скорее локальной коррекции, а не глобального разворота, глобальная «раздача» проходит, как правило, не так, и вершина формируется месяцами не так быстро, а также сопровождается ухудшением макроэкономических индикаторов и ухудшением ситуации с ликвидностью в глобальном масштабе.

«В части макроэкономики США сейчас мы наблюдаем улучшение на рынке труда, восстановление темпов роста ВВП и стимулы от налоговой реформы. Мы считаем, что ближайшая хорошая «buying opportunity» в акциях компаний крупной капитализации может сложиться на горизонте 2-4 недель», - комментируют аналитики ИК «Фридом Финанс».

Другие аналитики предполагают, что коррекция может продолжиться в ближайшее время, однако предпосылок к кризисным явлениям нет.

«Рынки цикличны, и с этим нужно смириться и принять во внимание. Текущее снижение не несет никакой угрозы для долгосрочных трендов, оно необходимо, чтобы следующая волна подъема была более продуктивной. Стоит помнить, что против рынка торговать опрометчиво. Нужно использовать инструментарий, ограничивающий потери. В неспокойное для бирж время большим спросом пользуются «безопасные активы» – золото, доллар, японская иена», - говорит Анна Бодрова.

В Forex Club прогнозируют некоторое влияние и на казахстанский рынок. «Мы ожидаем, что коррекция продолжится в ближайшее время. Тем не менее, фундаментальных предпосылок для падения рынка, кроме общей перекупленности, мы не видим. Ожидаем, что после непродолжительной коррекции мы увидим рост котировок. Учитывая то, что снижение показывает рынок США, ситуация на котором напрямую влияет на динамику мировых финансовых рынков, мы ожидаем, что на развивающихся рынках, к котором относится Казахстан, также может быть некоторое снижение», - говорят в пресс-службе компании.

Г-жа Бодрова говорит, что ближайшие сессии покажут, продолжится ли снижение или нет. «Долгосрочный тренд, который был сформирован в 2009 году для индексов DJIA и S&P 500, сохраняется восходящим. Однако именно сейчас вероятна коррекция внутри тренда. Такое уже было в 2015 году, тогда спад составил около 15%. В этот раз условия позволяют рассчитывать на откат в пределах 12-18% от рекордных максимумов, около которых биржевые индикаторы находились в последнее время. Показательным в этом плане будет период нескольких ближайших сессий. Если стабилизация не сформируется, то коррекция затянется», - пояснила она.

Г-н Ткачук, также не прогнозирует значительного ухудшения ситуации, но не исключает увеличение волатильности на рынках. «В ближайшие дни индекс S&P 500 может продолжить снижение. Но оно не будет долгим – кризисных явлений в мировой экономике нет, как и поводов для тревоги относительно экономики США. Наиболее вероятно, что в ближайшие месяцы мы увидим повышенную волатильность фондовых индексов», - считает г-н Ткачук.

Что касается курса тенге, то пара доллар/тенге в ближайшие несколько дней будет сохранять потенциал к повышению на фоне мировых тенденций. Предполагаемый коридор движения в пределах 323-326 тенге за доллар. «Однако и это укладывается в здоровые рыночные колебания и никакой серьезной угрозы для финансового рынка не представляет», - резюмировала г-жа Бодрова.