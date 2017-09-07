Аналитики: следующим важным уровнем станет отметка в 345 тенге/доллар

Казахстанский тенге начал поиск нового паритета по отношению к российскому рублю после публикации данных, показывающих существенно высокий объем импорта основного торгового партнера РК, сообщают аналитики Freedom Finance.

За последние две недели торгов курс валютной пары доллар США - казахстанский тенге скорректировался с уровня 332 до 341.

До недавнего времени основными коррелирующими инструментами-поводырями для тенге служили котировки нефтяных фьючерсов и российского рубля. Несмотря на укрепление обоих инструментов, национальная валюта неожиданно показывает негативную тенденцию торгов.

Вероятнее всего, считают эксперты, триггером для данного движения выступили статистические данные о торговых взаимоотношениях между Россией и Казахстаном за первое полугодие 2017 года, опубликованные Комитетом по статистике при Министерстве Национальной Экономики (МНЭ). Согласно им доля импортных товаров из РФ в РК составила 38,5% от общего объема. В денежном выражении это эквивалентно $5,2 млрд, рост экспорта составил 35,5% в годовом выражении. Доля экспорта отечественных товаров в Россию занимает 9,5% или всего $2,2 млрд. Руководствуясь слабыми данными торгового баланса, рынок приступил к поиску нового паритетной величины, что должно стимулировать рост экспорта в страну торгового-стратегического партнера. Более того, данная коррекция послужит защитой отечественного производителя от российского импорта.

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29 августа кабинет министров РК озвучил курсовой прогноз на 2018 год – 340 тенге за доллар. При этом для формирования бюджета были взяты за основу цены на нефть в районе $45. При этом МНЭ сделало достаточно оптимистичный прогноз роста ВВП в ближайшие четыре года. Так, согласно их цифрам, рост ВВП в 2018 году составит 3,1% с последующим ростом до 4,2% в 2022 году. Стоит добавить, что Национальный Банк РК сохраняет целевой коридор годовой инфляции в 6-8% в текущем году с постепенным снижением до 5-7% в 2018 году и 3-4% в 2020-2022 годах.

Внешний фон позитивен: нефтяные фьючерсы и российский рубль показывают позитивную тенденцию роста. Согласно рыночному консенсусу в текущем году средняя цена на нефть составит $53,5, в то время как прогнозная средняя цена на 2018 год – порядка $55,3. Последний месяц нефть демонстрирует бычий тренд роста, что несомненно находит отражение на курсе российской валюты. Рост цен на фьючерсы подогревают данные о падающих запасах сырой нефти и параллельное снижение буровой активности в США.

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Дополнительными факторами для роста могут послужить грядущее заседание стран членов ОПЕК и возможно дополнительная пролонгация соглашения по сокращению добычи. Что касается рубля, то укрепление валюты обусловлено покупкой иностранными инвесторами рублевых долговых инструментов. Нынешние условия низкой инфляции (1,86% с начала года) и высокой ключевой ставки (9%) в РФ только подогревают интерес инвесторов, при этом ожидается очередное снижение ставки на заседании СД ЦБР 15 сентября. Стоит добавить, что на текущих торгах пара USD/RUB приближается к локальному минимуму, из-за продолжающегося негативного тренда индекса доллара DXY, связанного с ухудшением ситуации на рынке труда в США, слабеющих ожиданий об очередном повышении ставок ФРС в 2017 году, а также со стремительным восстановлением котировок нефти.

Технический взгляд: котировка курса сформировала восходящий канал и был пробит уровень сопротивления на отметке 340 тенге/доллар. В целом, присутствует фактор перекупленности; следующим важным уровнем станет отметка в 345 тенге/доллар.

"Коррекция отечественной валюты по отношению к зарубежным вызвана слабым торговым балансом с Россией. Новый паритет с рублем может находиться на уровне 6-6,2, что сделает коррекцию незначительной, при текущем уровне в 5,95 тенге/рубль. В то же время, дальнейшее ослабление тенге может и не произойти, принимая в учет рост нефтяных котировок и укрепление российского рубля. Вероятной целью для ослабления тенге к доллару США станет уровень 345, где котировки могут сформировать локальный максимум", - говорят эксперты.

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