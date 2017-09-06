Аналитики: таргет по инфляции в 5–7% видится вполне реалистичным

Несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, роста инфляции в развитых странах не произойдет. Аналитики не исключают, что низкая инфляция может спровоцировать отток капитала из развивающихся стран.

Темпы инфляции не соответствуют темпам роста экономики США и Европы - такого мнения придерживаются некоторые аналитики. Представители центральных банков ранее заявляли о готовности ужесточения денежно-кредитной политики. Однако, несмотря на борьбу с дефляционными рисками, даже фундаментальные экономические изменения не позволят значительно ускорить инфляцию в развитых странах, низкие уровни которой тормозят спрос и экономический рост. Специалисты полагают, что и в дальнейшем уровни инфляции будут также отличаться от целей центральных банков.

Станет ли «мягче» ЕЦБ?

Аналитики ожидают, что ужесточение денежно-кредитной политики ориентировочно произойдет в этом году. По данным аналитика ГК «ФИНАМ» Сергея Дроздова, ее стоит ожидать в конце текущего (декабрь) – начале следующего года.

«Вероятнее всего, ФРС США в сентябре приступит к сокращению портфеля бумаг на своем балансе, а очередное повышение ставки состоится не раньше декабря. Нельзя исключать, что из-за слабости американской экономики и низкой инфляции повышение ставки ФРС будет перенесено на следующий год», - полагает в свою очередь старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

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При этом, по его мнению, вопрос об увеличении ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) - перспектива более далекого будущего. Аналитик не исключает сокращения объема операций по количественному смягчению в следующем году.

Напомним, программа количественного смягчения (QE), принятая ЕЦБ, входит в комплекс мер денежно-кредитной политики. Программа предполагает ежемесячный выкуп государственных ценных бумаг на сумму 60 млрд евро с целью стабилизации инфляции в регионе. Первоначально программа была запланирована до сентября 2016 года, однако после продлена до конца текущего года.

В обзоре Danske Bank также отмечается, что ЕЦБ, скорее всего, продолжит программу количественного смягчения как минимум до середины 2018 года. В банке предполагают, что объем этой программы сократится до 40 млрд евро в месяц в первом полугодии 2018 года.

Почему инфляция медлит?

Несмотря на прогнозируемые меры, ускорения инфляции не произойдет, поскольку ужесточение денежно-кредитной, напротив, замедляет ее. «Цель нынешней сверхмягкой монетарной политики ФРС и ЕЦБ – поднять инфляцию до 2% (в США) или «чуть ниже 2%» (в ЕС), но пока это не очень-то получается», - отмечает г-н Иосуб.

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«В условиях сдержанного роста экономик развитых стран ожидания по инфляции находятся ниже официального таргета в 2% в США и в зоне евро и нет оснований для ускорения инфляции. Параллельно с мягкой денежной политикой в развитых странах стимулирование со стороны госсектора также присутствует, но основной спрос приходится на домохозяйства и отчасти инвестиции компаний», - считают в Halyk Finance.

Сергей Дроздов полагает, что помимо этого уровень спроса как на развитых, так и на развивающихся рынках будет снижаться за счет высокой стоимости активов.

«Существует вероятность, что и ФРС и ЕЦБ начнут осенью пересматривать политику в отношении снижения баланса/уменьшения покупок активов, неопределенность в отношении прогнозов роста экономик развитых стран заставляет их крайне осмотрительно подходить к своей политике, заблаговременно давая рынку ориентиры по своим дальнейшим действиям», - прогнозируют аналитики Halyk Finance.

В отчете Danske Bank говорится, что в ближайшие годы подорожание евро также может стать еще одним тормозящим фактором для потребительской и базовой инфляции.

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Влияние на другие страны

Г-н Дроздов отмечает, что изменения будут касаться всех международных рынков. «Если мы увидим фиксацию прибыли глобальными игроками, то она затронет и рынки развивающихся стран», - говорит он.

Неоднозначным может оказаться влияние этих изменений на развивающиеся рынки. Так, повышение ставок ФРС и ЕЦБ может спровоцировать удорожание стоимости займов для развивающихся стран, а также сделать менее привлекательными их активы. С другой стороны, последовательная политика позволяет минимизировать «шоки оттока капитала с развивающихся рынков».

Г-н Иосуб считает, что ужесточение ДКП в США и ЕС с последующим повышением процентных ставок может поспособствовать росту доходности активов, которые станут более привлекательными, чем активы стран с формирующимися рынками. «Это может привести к оттоку капитала из таких стран, снижению их валют и фондовых рынков», - отмечает аналитик.

«Многие западные индексы находятся у исторических максимумов, что вынуждает капиталы искать сферы приложения на развивающихся рынках. К примеру, страновые риски России после всплеска в середине текущего года вновь снижаются и находятся на минимумах этого года, следом ставки против рубля также пошли на спад», - говорят в Halyk Finance.

Аналитики отмечают, что вслед за рублем есть вероятность некоторого укрепления тенге, что положительно скажется на возрождающейся потребительской активности и ослабит негативное влияние на инфляцию.

Казахстанские риски

Аналитики полагают, что для запланированных Национальным банком Казахстана ориентиров по инфляции на уровне 5–7% время благоприятное, однако риски могут быть как внутренними, так и внешними.

Г-н Иосуб позитивно оценивает снижение инфляции до 5–7%. «Импорта» инфляции опасаться не стоит, учитывая, что у основных экономических партнеров она достаточно низкая. Если этой цели достичь не удастся, то виной будут собственные экономические просчеты, а не внешние экономические факторы», - считает он.

Аналитик «Финам» г-н Дроздов также отмечает, что экономическая ситуация на внешних рынках позволяет выйти на целевые ориентиры инфляции в следующем году. Но основным риском, по его мнению, могут стать как раз внешние рассматриваемые факторы.

Аналитики Halyk Finance прогнозируют, что инфляция войдет и закрепится у верхней границы в 6,9%. «Риски существуют всегда, учитывая волатильный характер биржевых товаров, в которые входят многие сырьевые материалы, производимые в Казахстане. Однако, как уже бывало не раз, всплески, периодически возникающие на потребительском рынке, в конце концов тяготеют к некому равновесию в задаваемом коридоре НБК. Мы скептически относимся к долгосрочной цели НБК достичь инфляции в 3–4% к 2020 году. В то время как таргет в 5–7% видится вполне реалистичным и адекватным в плане последовательного смягчения денежных условий на рынке», - заключили специалисты.

Вместе с тем напомним, Национальным банком Казахстана на 2018 год установлен целевой ориентир по инфляции в коридоре 5–7%. С дальнейшим постепенным понижением до 4% и ниже к 2020 году и сохранением на данном уровне до конца рассматриваемого периода – 2022 года.

«Политика Национального банка будет содействовать мерам правительства в достижении целевых параметров экономического роста. В частности, уровень базовой ставки в реальном выражении будет сопоставим с долгосрочными темпами экономического роста, то есть не выше 4%», - говорил ранее председатель НБ РК Данияр Акишев.