Андрей Цалюк о росте доллара в Казахстане: «Рекомендую смотреть на рубль и искать причины там»

Заместитель председателя правления АО «Казахстанская фондовая биржа» Андрей Цалюк на традиционной ежемесячной пресс-конференции в Алматы рассказал о курсе национальной валюты. Волантильность, зафиксированная в конце прошлой недели, по словам спикера, во в многом была обусловлена распродажей долга правительства РФ.

На конец мая традиционно приходятся период завершения налоговых выплат в бюджет: экспортеры продают иностранную валюту и курс тенге или укрепляется, или находится в боковом тренде.

«Рынок был стабилен. Тенге вырос на 0,6% к доллару США, к рублю нацвлюта укрепилась на 0,5%. При этом значительное укрепление было зафиксировано к евро - на 3%. На паре доллар-тенге с середины апреля сформировался горизонтальный канал между 326 и 330 тенге за доллар, и в этом канале пара шла до конца мая. Сейчас тенге вышел из этого тренда», - проинформировал Андрей Цалюк.

Казахстанский валютный рынок часто перенимает тренды рынка основного торгового партнера страны – России.

«Рекомендую смотреть на рубль и искать причины там. Вы видите, что российский рубль снижается, связано это с санкциями. С некоторых пор, в соседней стране началась распродажа внутреннего долга. Я не говорю, что это колоссальная тенденция, но часть иностранных инвесторов избавляется от бумаг минфина. Они получают рубли и на рубли покупают доллары, отсюда и давление на курс», - заключил спикер.

Утренняя сессия: тенге ослаб

Напомним, сегодня торги парой тенге/доллар, по итогам утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже, закрылись на уровне 334,52.