Андрей Лаврентьев избран членом совета директоров АО "Банк Астаны"

АО "Банк Астаны" сообщило об изменении в составе совета директоров банка.
Андрей Лаврентьев избран членом совета директоров, независимым директором АО "Банк Астаны".
С учетом внесенных изменений в состав совета директоров Банка Астаны входят: Тохтаров Олжас Танирбергенович, Даулетбаев Марат Туреханович, Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич, Бектурганов Данияр Базарбекович, Шагубатов Александр Вячеславович и Лавреньтев Андрей Сергеевич.
В разные годы занимал должности:
2001-2003 годы - руководитель департамента таможни и логистики Автоцентра БАВАРИЯ;
2003-2008 годы - работал в качестве учредителя, коммерческого директора, AllurAuto;
2008-2012 годы - генеральный директор, ГАК AllurAuto;
С 2012 года – президент ГАК AllurGroup;
29 ноября 2016 года - избран членом Совета директоров, независимым директором АО «Банк Астаны».
23 февраля 2017 года - вышел из состава Совета директоров АО "Банк Астаны" по собственной инициативе.
ФОТО: Radiotochka.kz