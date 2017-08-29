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Андрей Лаврентьев избран членом совета директоров АО "Банк Астаны"

29.08.2017 17:11   930   0
АО "Банк Астаны" сообщило об изменении в составе совета директоров банка.
 
Андрей Лаврентьев избран членом совета директоров, независимым директором АО "Банк Астаны".
 
С учетом внесенных изменений в состав совета директоров Банка Астаны входят: Тохтаров Олжас Танирбергенович, Даулетбаев Марат Туреханович, Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич, Бектурганов Данияр Базарбекович, Шагубатов Александр Вячеславович и Лавреньтев Андрей Сергеевич.
 
В разные годы занимал должности:
 
2001-2003 годы - руководитель департамента таможни и логистики Автоцентра БАВАРИЯ;
2003-2008 годы - работал в качестве учредителя, коммерческого директора, AllurAuto;
2008-2012 годы - генеральный директор, ГАК AllurAuto;
С 2012 года – президент ГАК AllurGroup;
29 ноября 2016 года - избран членом Совета директоров, независимым директором АО «Банк Астаны».
 
23 февраля 2017 года - вышел из состава Совета директоров АО "Банк Астаны" по собственной инициативе.
 
ФОТО: Radiotochka.kz
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