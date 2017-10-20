Андрей Лаврентьев покинул совет директоров АО "Банк Астаны"

4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики

4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики

18 октября Нацбанк направил 410 млрд тенге 4 банкам РК в рамках оздоровления банковской системы. Средства были выделены в долг, то есть на условиях платности и возвратности. Как вы к этому относитесь?

Цитата дня

Наверное, я был не прав, когда эмоционально говорил про президента Назарбаева, он такой же доверчивый человек, как я, и проблем, наверное, больше

Алмазбек Атамбаев

президент Кыргызстана