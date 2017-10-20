Андрей Лаврентьев покинул совет директоров АО "Банк Астаны"

АО "Банк Астаны" сообщило об изменениях в составе совета директоров. Независимый директор Андрей Лаврентьев исключен из совета директоров АО "Банк Астаны".
С учетом внесенных изменений в состав правления АО "Банк Астаны" входят: Тохтаров Олжас Танирбергенович, Даулетбаев Марат Туреханович, Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич и Шагубатов Александр Вячеславович.
Напомним, Андрей Лаврентьев был избран членом совета директоров 29 августа 2017 года.
В разные годы занимал должности:
2001-2003 годы - руководитель департамента таможни и логистики Автоцентра БАВАРИЯ;
2003-2008 годы - работал в качестве учредителя, коммерческого директора, AllurAuto;
2008-2012 годы - генеральный директор, ГАК AllurAuto;
С 2012 года – президент ГАК AllurGroup;
29 ноября 2016 года - избран членом совета директоров, независимым директором АО «Банк Астаны».
23 февраля 2017 года - вышел из состава совета директоров АО "Банк Астаны" по собственной инициативе.
29 августа 2017 года - избран членом совета директоров, независимым директором АО «Банк Астаны».