Валюта нал
USD 334.30 335.00
RUB 5.82 5.85
EUR 395.00 396.10
Валюта бирж
USD/KZT
335.24
+0.000%
EUR/KZT
395.82
+0.000%
RUB/KZT
5.82
+0.000%
EUR/USD
395.82
+0.000%
EUR/CHF
395.82
+0.000%
EUR/JPY
395.82
+0.000%
GBP/USD
441.34
+0.000%
USD/CHF
335.24
+0.000%
USD/JPY
335.24
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
335.24 395.82 5.82
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
57.89
+0.011%
Нефть WTI
52.07
+0.011%
Золото
1281.8
-0.006%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1019
-0.008%
Жилье Астана
927
-0.006%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
57.89 52.07 1281.8
+0.011% +0.011% -0.006%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Андрей Лаврентьев покинул совет директоров АО "Банк Астаны"

20.10.2017 10:51   3267   0

АО "Банк Астаны" сообщило об изменениях в составе совета директоров. Независимый директор Андрей Лаврентьев исключен из совета директоров АО "Банк Астаны". 

С учетом внесенных изменений в состав правления АО "Банк Астаны" входят: Тохтаров Олжас Танирбергенович, Даулетбаев Марат Туреханович, Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич и Шагубатов Александр Вячеславович.

Напомним, Андрей Лаврентьев был избран членом совета директоров 29 августа 2017 года.

В разные годы занимал должности:

2001-2003 годы - руководитель департамента таможни и логистики Автоцентра БАВАРИЯ;

2003-2008 годы - работал в качестве учредителя, коммерческого директора, AllurAuto;

2008-2012 годы - генеральный директор, ГАК AllurAuto;

С 2012 года – президент ГАК AllurGroup;

29 ноября 2016 года - избран членом совета директоров, независимым директором АО «Банк Астаны».

23 февраля 2017 года - вышел из состава совета директоров АО "Банк Астаны" по собственной инициативе.

29 августа 2017 года - избран членом совета директоров, независимым директором АО «Банк Астаны».

Высказать свое мнение
Вопрос дня
18 октября Нацбанк направил 410 млрд тенге 4 банкам РК в рамках оздоровления банковской системы. Средства были выделены в долг, то есть на условиях платности и возвратности. Как вы к этому относитесь?
  • 1. Позитивно, это оздоровит наши банки, способствует росту кредитования

  • 2. Позитивно, это повысит надежность банков, открывать депозиты и счета станет спокойнее

  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?

  • 4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики

  • 5. Мне все равно

  • 1. Позитивно, это оздоровит наши банки, способствует росту кредитования
    10

  • 2. Позитивно, это повысит надежность банков, открывать депозиты и счета станет спокойнее
    20

  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?
    32

  • 4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики
    55

  • 5. Мне все равно
    6

Цифра дня
138,59
млрд тенге
вложил ЕНПФ в банки Франции, Голландии и Канады
Цитата дня
Наверное, я был не прав, когда эмоционально говорил про президента Назарбаева, он такой же доверчивый человек, как я, и проблем, наверное, больше
Алмазбек Атамбаев
президент Кыргызстана
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное