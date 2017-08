Английский upgrade

Дополнительное профессиональное образование на сегодняшний день вопрос более чем актуальный. В современном мире изменения происходят каждую минуту. И быть грамотным специалистом сейчас не просто прихоть, а жизненная необходимость. И здесь, как всегда возникает вопрос выбора. Риск-менеджер одного из финансовых институтов развития Александр Горохводацкий, поделился с «Курсивъ» впечатлениями от обучения по восьмимесячной образовательной программе подготовки к экзамену на получение международного сертификата в области управления казначейскими рисками в банках - The Certificate of Bank Treasury Risk Management.

- Александр, насколько я знаю, Вы первым получили сертификат управления казначейскими рисками BTRM в Казахстане. Расскажете, что из себя представляет образовательный курс?

- Курс представляет собой восьмимесячную программу подготовки специалистов, работающих или желающих работать и улучшать свои знания в области управления активами и обязательствами, риск-менеджменте, казначействе в банковской сфере. Уникальность этой образовательной программы состоит в строгой практической направленности по части управления рисками в казначействе, управлении активами и обязательствами, построению системы трансфертного ценообразования, управлении ликвидностью и капиталом -компонентами, являющимися главными индикаторами в эффективном управлении финансовыми ресурсами любого банка, особенно в посткризисную эпоху, после выхода рекомендаций Basel3 ужесточающих требования к управлению рисками и нормами в резервировании капитала для финансовых институтов.

АО "KEGOC" разместило на KASE облигации на сумму 36,3 млрд тенге

- Чем был обусловлен выбор именно программы BTRM?

- Проработав порядка четырнадцати лет в финансовом секторе, в основном в коммерческих банках и финансовых институтах развития, в сфере бюджетирования управления рыночными рисками, риском ликвидности, операционными рисками, я выбрал именно этот курс поскольку он полностью соответствовал всем критериям, представленным в программе, содержащей более чем исчерпывающий перечень предметов необходимых представителям риск-менеджмента, казначейства, людям ответственным за эффективное управление активами и обязательствами в банках в соответствии с современными требованиями регуляторных органов, Базельского комитета по надзору за банками.

Особый интерес к программе был обусловлен также и тем, что автор курса – профессор Мурад Чоудри – практик с двадцативосьмилетним стажем работы в подразделениях казначейства в Лондонском сити. В частности, в таких организациях как Royal Bank of Scotland, KBC Financial products, JPMorgan Chase, Europe-Arab Bank, London Stock Exchange. Он автор ряда книг, пользующихся популярностью финансистов во всем мире. Это «Fixed-Income Securities and Derivatives Handbook: Analysis and Valuation», «Asset liability management in Banking», «Principles of Banking» и многие другие. А тот факт, что именно этот курс выбирают сотрудники мировых финансовых институтов, таких как Deutsche Bank, Islamic Development Bank, UBS, Barclays, Santander, Bank of England полностью подтвердил мой выбор.

Дневная сессия: доллар торгуется на уровне 337 тенге

Более того, рассматривая стоимость данной программы, которая варьировалась в районе шести тысяч фунтов стерлингов, мне удалось подать заявку на Scholarship предусмотренный в данной программе и получить одобрение, то есть фактически учиться, не оплачивая стоимости курса.

- В каком формате проходит обучение, какие затрагиваются предметы?

- Курс поделен на шесть модулей, включающих в общем счете 27 лекций со средней длительностью по три часа каждая. Лекции идут в онлайн режиме для тех, кто не находится в Лондоне, в строго обозначенное по расписанию время с предварительными лекционными материалами направляемыми лекторами заранее.

Участники имеют право задавать вопросы по ходу лекций в любое удобное время в прямом эфире либо по истечению лекции, либо писать вопросы заранее. Есть возможность смотреть записи/повторы лекций. По завершению каждого модуля производится обязательное промежуточное тестирование на закрепление пройденного материала, с проходным баллом не менее 50% по тестам, при невозможности сдать тесты – допуска к экзамену не дают.

В моем случае средний проходной бал по тестам составил 70% и не хватило 5% для включения в номинацию «с отличием».

Правительство советует "привыкнуть" к колебаниям валютного курса

Техническая часть обучения реализована на базе образовательной платформы от компании WBS Training, через нее происходит регистрация участников программы, осуществляется доступ в личный кабинет с результатами прогресса по курсу, к учебным материалам, промежуточным тестам, чату среди участников и преподавателей, форуму на котором можно задавать любые вопросы по данному курсу. К образовательным материалам прилагаются девять книг, которые студентам отправляет организатор обучения.

- Как и где проходит сдача экзамена BTRM? Для этого необходимо ехать в Лондон?

- Организатор обучения направляет экзаменационные материалы в Британское консульство при Посольстве Великобритании, на территории которого проходит экзамен. Сотрудник от Британского консульства раздает экзаменационные материалы и контролирует процесс сдачи экзамена. Экзамен длится четыре часа и представлен десятью вопросами, на которые нужно дать ответы в письменном виде. Для того, чтобы сдать экзамен нужно написать правильный развернутый ответ на не менее чем 60% от всех вопросов. Ответы направляются обратно организатору обучения и в течении восьми недель проверяются и направляется уведомление о результате.

- А кем представлен преподавательский состав на курсе?

- Большинство лекторов программы являются действующими сотрудниками подразделений казначейства, риск-менеджмента, подразделений по управлению активами и обязательствами мировых финансовых институтов таких как Standard Chartered Bank, Commerzbank, Nat West, RBS, Unicredit, Bank of America Merrill Lynch, консалтинговых компаний и рейтинговых агентств Deloitte, Fitch, ассоциации управления активами и обязательствами Великобритании, профессоров из Middlesex University, Kent University и других.

- Чем отличается обучение BTRM от других сертификатов (CFA, ACCA, FRM)?

- Прежде всего тем, что ни одна образовательная программа не затрагивает банковские риски и управление активами и обязательствами в одной связке с влиянием на сложную специфику банковской организации, особенно в части построения системы контроля над активами и обязательствами в банке и другими нюансами. Мне знакомы структуры данных программ, я планировал пройти курс CFA, но CFA это больше управление прямыми и портфельными инвестициями, ACCA –больше бухгалтерский учет и анализ, FRM –затрагивает систему риск-менеджмента в целом по видам, инструментам, но специфика банковских рисков в ней не представлена.

- Какие аккредитации имеет данный сертификат?

- Примечательно, что структура программы по сертификату BTRM является составной частью программы «MSc in Finance» в бизнес школе Кентского университета, где профессор Мурад Чоудри является почетным визитинг-профессором. Еще одним приятным пунктом является то, что программа полностью аккредитована в Ассоциации непрерывного профессионального развития Великобритании, представляющей услуги по подтверждению профессиональных образовательных курсов и многие мировые работодатели обращают внимание на прогресс личного профессионального развития сотрудников исходя из баллов, которые присваивает эта ассоциация.

- Какой уровень английского необходим при обучении?

- Желательный уровень не ниже intermediate или upper intermediate.

- Готовы рекомендовать эту программу сотрудникам своей отрасли?

- Непременно. Новые знания и навыки, приобретенные в ходе обучения полностью оправдывают все затраченные ресурсы.