Валюта нал
USD 332.50 333.00
RUB 5.53 5.55
EUR 390.50 391.30
Валюта бирж
USD/KZT
337.04
+0.000%
EUR/KZT
400.2
+0.000%
RUB/KZT
5.77
+0.000%
EUR/USD
400.2
+0.000%
EUR/CHF
400.2
+0.000%
EUR/JPY
400.2
+0.000%
GBP/USD
434.24
+0.000%
USD/CHF
337.04
+0.000%
USD/JPY
337.04
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
337.04 400.2 5.77
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
52.35
+0.028%
Нефть WTI
47.08
+0.024%
Золото
1326.9
+0.010%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1020
-0.004%
Жилье Астана
951
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
52.35 47.08 1326.9
+0.028% +0.024% +0.010%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Английский upgrade

31.08.2017 15:10   363   0 Автор: Елена ШТРИТЕР

Дополнительное профессиональное образование на сегодняшний день вопрос более чем актуальный. В современном мире изменения происходят каждую минуту. И быть грамотным специалистом сейчас не просто прихоть, а жизненная необходимость.  И здесь, как всегда возникает вопрос выбора. Риск-менеджер одного из финансовых институтов развития Александр Горохводацкий, поделился с «Курсивъ» впечатлениями от обучения по восьмимесячной образовательной программе подготовки к экзамену на получение международного сертификата в области управления казначейскими рисками в банках - The Certificate of Bank Treasury Risk Management.

- Александр, насколько я знаю, Вы первым получили сертификат управления казначейскими рисками BTRM в Казахстане. Расскажете, что из себя представляет образовательный курс?

- Курс представляет собой восьмимесячную программу подготовки специалистов, работающих или желающих работать и улучшать свои знания в области управления активами и обязательствами, риск-менеджменте, казначействе в банковской сфере. Уникальность этой  образовательной программы состоит в строгой практической направленности по части управления рисками в казначействе, управлении активами и обязательствами, построению системы трансфертного ценообразования, управлении ликвидностью и капиталом -компонентами, являющимися главными индикаторами в эффективном управлении финансовыми ресурсами любого банка, особенно в посткризисную эпоху, после выхода рекомендаций Basel3 ужесточающих требования к управлению рисками и нормами в резервировании капитала для финансовых институтов.

АО "KEGOC" разместило на KASE облигации на сумму 36,3 млрд тенге...
В торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) состоялось размещение тенговых облигаций АО «KEGOC» на общую сумму...

АО "KEGOC" разместило на KASE облигации на сумму 36,3 млрд тенге

Материалы по теме

АО "KEGOC" разместило на KASE облигации на сумму 36,3 млрд тенге

Дневная сессия: доллар торгуется на уровне 337 тенге

Правительство советует "привыкнуть" к колебаниям валютного курса

Владислав Ли намерен покинуть пост главы БЦК

Утренняя сессия: доллар поднялся до 336 тенге

 - Чем был обусловлен выбор именно программы BTRM?

 - Проработав порядка четырнадцати лет в финансовом секторе, в основном в коммерческих банках и финансовых институтах развития, в сфере бюджетирования управления рыночными рисками, риском ликвидности, операционными рисками, я выбрал именно этот курс поскольку он полностью соответствовал всем критериям, представленным в программе, содержащей более чем исчерпывающий перечень предметов необходимых представителям риск-менеджмента, казначейства, людям ответственным за эффективное управление активами и обязательствами в банках в соответствии с современными требованиями регуляторных органов, Базельского комитета по надзору за банками. 

Особый интерес к программе был обусловлен также и тем, что автор курса – профессор Мурад Чоудри – практик с двадцативосьмилетним стажем работы в подразделениях казначейства в Лондонском сити. В частности, в таких организациях как Royal Bank of Scotland, KBC Financial products, JPMorgan Chase, Europe-Arab Bank, London Stock Exchange. Он автор  ряда книг, пользующихся популярностью финансистов во всем мире. Это «Fixed-Income Securities and Derivatives Handbook: Analysis and Valuation», «Asset liability management in Banking», «Principles of Banking» и многие другие. А тот факт, что именно этот курс выбирают сотрудники мировых финансовых институтов, таких как  Deutsche Bank, Islamic Development Bank, UBS,  Barclays, Santander, Bank of England  полностью подтвердил мой выбор. 

Дневная сессия: доллар торгуется на уровне 337 тенге

Более того, рассматривая стоимость данной программы, которая варьировалась в районе шести тысяч фунтов стерлингов, мне удалось подать заявку на Scholarship предусмотренный в данной программе и получить одобрение, то есть фактически учиться, не оплачивая стоимости курса.

- В каком формате проходит обучение, какие затрагиваются предметы?

- Курс поделен на шесть модулей, включающих в общем счете 27 лекций со средней длительностью по три часа каждая. Лекции идут в онлайн режиме для тех, кто не находится в Лондоне, в строго обозначенное по расписанию время с предварительными лекционными материалами направляемыми лекторами заранее.

Участники имеют право задавать вопросы по ходу лекций в любое удобное время в прямом эфире либо по истечению лекции, либо писать вопросы заранее. Есть возможность смотреть записи/повторы лекций. По завершению каждого модуля производится обязательное промежуточное тестирование на закрепление пройденного материала, с проходным баллом не менее 50% по тестам, при невозможности сдать тесты – допуска к экзамену не дают.

 В моем случае средний проходной бал по тестам составил 70% и не хватило 5% для включения в номинацию «с отличием».

Правительство советует "привыкнуть" к колебаниям валютного курса

Техническая часть обучения реализована на базе образовательной платформы от компании WBS Training, через нее происходит регистрация участников программы, осуществляется доступ в личный кабинет с результатами прогресса по курсу, к учебным материалам, промежуточным тестам, чату среди участников и преподавателей, форуму на котором можно задавать любые вопросы по данному курсу. К образовательным материалам прилагаются девять книг, которые студентам отправляет организатор обучения.

- Как и где проходит сдача экзамена BTRM? Для этого необходимо ехать в Лондон?

- Организатор обучения направляет экзаменационные материалы в Британское консульство при Посольстве Великобритании, на территории которого проходит экзамен. Сотрудник от Британского консульства раздает экзаменационные материалы и контролирует процесс сдачи экзамена. Экзамен длится четыре часа и представлен десятью вопросами, на которые нужно дать ответы в письменном виде. Для того, чтобы сдать экзамен нужно написать правильный развернутый ответ на не менее чем 60% от всех вопросов. Ответы направляются обратно организатору обучения и в течении восьми недель проверяются и направляется уведомление о результате.

 - А кем представлен преподавательский состав на курсе?

 - Большинство лекторов программы являются действующими сотрудниками подразделений казначейства, риск-менеджмента, подразделений по управлению активами и обязательствами мировых финансовых институтов таких как Standard Chartered Bank, Commerzbank, Nat West, RBS, Unicredit, Bank of America Merrill Lynch, консалтинговых компаний и рейтинговых агентств Deloitte, Fitch, ассоциации управления активами и обязательствами Великобритании, профессоров из Middlesex University, Kent University и других.

- Чем отличается обучение BTRM от других сертификатов (CFA, ACCA, FRM)?

- Прежде всего тем, что ни одна образовательная программа не затрагивает банковские риски и управление активами и обязательствами в одной связке с влиянием на сложную специфику банковской организации, особенно в части построения системы контроля над активами и обязательствами в банке и другими нюансами. Мне знакомы структуры данных программ, я планировал пройти курс CFA, но CFA это больше управление прямыми и портфельными инвестициями, ACCA –больше бухгалтерский учет и анализ, FRM –затрагивает систему риск-менеджмента в целом по видам, инструментам, но специфика банковских рисков в ней не представлена.

- Какие аккредитации имеет данный сертификат?

- Примечательно, что структура программы по сертификату BTRM является составной частью программы «MSc in Finance» в бизнес школе Кентского университета, где профессор Мурад Чоудри является почетным визитинг-профессором.  Еще одним приятным пунктом является то, что программа полностью аккредитована в Ассоциации непрерывного профессионального развития Великобритании, представляющей услуги по подтверждению профессиональных образовательных курсов  и многие мировые работодатели обращают внимание на прогресс личного профессионального развития сотрудников исходя из баллов, которые присваивает эта ассоциация.

- Какой уровень английского необходим при  обучении?

- Желательный уровень не ниже intermediate или upper intermediate.

- Готовы рекомендовать эту программу сотрудникам своей отрасли?

- Непременно.  Новые знания и навыки, приобретенные в ходе обучения полностью оправдывают все затраченные ресурсы.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Сколько денег Вы потратили на то, чтобы собрать ребенка в школу?
  • 1. До 50 тыс. тенге

  • 2. От 50 тыс. до 100 тыс. тенге

  • 3. От 100 тыс. до 200 тыс. тенге

  • 4. От 200 тыс. до 300 тыс. тенге

  • 5. От 300 тыс. тенге и выше

  • 1. До 50 тыс. тенге
    28

  • 2. От 50 тыс. до 100 тыс. тенге
    47

  • 3. От 100 тыс. до 200 тыс. тенге
    19

  • 4. От 200 тыс. до 300 тыс. тенге
    0

  • 5. От 300 тыс. тенге и выше
    6

Цифра дня
около 91
млрд долларов США
общая сумма международных резервов Казахстана, включая активы Национального фонда
Цитата дня
Мы обеспокоены ужесточением санкционного противостояния сегодня между США и Россией. Полагаем, что это ведет к нарастанию напряженности между двумя ведущими ядерными государствами в мире, и, в целом, это не может не вселять беспокойство для всего человечества. Здесь принципиально важно не допустить перерастания торгово-экономических конфликтов в силовое противостояние
Нурсултан Назарбаев
президент Казахстана
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное