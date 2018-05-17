АО «Банк Астаны» направит чистый доход 2017 года в свою капитализацию

АО «Банк Астаны» сообщило о решениях годового общего собрания акционеров об утверждении финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода банка за 2017 год. Об этом говорится в документе, опубликованном на KASE.

На общем собрании акционеров, которое прошло 14 мая 2018 года, единогласно было решено не распределять чистый доход банка, полученный в 2017 году в сумме 1,315 млрд тенге и направить на капитализацию банка. Также было принято решение не распределять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности за 2017 год.

Кроме того, на собрании также была утверждена финансовая отчетность АО «Банк Астаны» за 2017 год и были приняты следующие решения:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений в 2017 году акционеров на действия банка и его должностных лиц;

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров банка и правления за 2017 год;

Принять к сведению информацию о заключенных банков в 2017 году сделках, в совершении которой имеется заинтересованность и об отсутствии заключенных крупных сделок;

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Принять к сведению отчет о деятельности совета директоров банка за 2017 год;

Принять к сведению отчет о реализации стратегии развития АО «Банк Астаны» за 2017 год.