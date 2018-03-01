Даурен Жаксыбек покинул совет директоров Банка ЦентрКредит

В феврале в результате спецоперации на границе Казахстана были задержаны 35 человек, замешанные в контрабанде товаров через таможенные посты. Как Вы думаете, после этого инцидента снизится ли контрабанда товаров на границе?

Цитата дня

«Деятельность парламента и правительства должна осуществляться только на государственном языке. В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Необходимо предусматривать для них возможности синхронного перевода»

Нурсултан Назарбаев

Президент Республики Казахстан