1 марта 2018 года на сайте Казахстанской Фондовой Биржи появилась информация о том, что Даурен Жаксыбек покинул совет директоров Банка ЦентрКредит.
"Полномочия члена совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" г-на Жаксыбека Даурена Адилбекулы прекращены 27.02.2018 с момента получения уведомления советом директоров банка. 26.02.2018 досрочно прекращены полномочия г-на Толеубекова Ержана Алшимбековича в качестве Управляющего директора, члена правления АО "Банк ЦентрКредит"", - говорится в сообщении банка.
С учетом внесенных изменений в состав совета директоров и состав правления АО "Бнанк ЦентрКредит" входят: