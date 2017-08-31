АО "KEGOC" разместило на KASE облигации на сумму 36,3 млрд тенге

В торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) состоялось размещение тенговых облигаций АО «KEGOC» на общую сумму 36,3 млрд тенге со сроком обращения 15 лет.

Евразийский банк развития (ЕАБР) выступил со-андеррайтером данного размещения. Итоговая ставка купона определена на уровне 11,5 годовых.

Решением Листинговой комиссии KASE от 19 июля 2017 года облигации данного выпуска включены в официальный список KASE по категории «Облигации» сектора «Долговые ценные бумаги» площадки «Основная».

Андеррайтером и финансовым консультантом по сделке выступило АО «SkyBridge Invest».

«Для Евразийского банка развития участие в данном выпуске имеет значение с точки зрения содействия развитию финансового рынка Казахстана. Также для нашего Банка очень важно, что средства, вырученные от размещения облигаций, пойдут на финансирование инфраструктурного проекта, способствующего развитию экономики Казахстана, — строительство высоковольтных ЛЭП от Экибастузской ГРЭС в южные регионы республики», — отметил управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев.

АО «KEGOC» осуществил второй выпуск облигаций и провел успешное размещение общим объемом 36,3 млрд тенге на торговой площадке KASE. Отличительной особенностью явилось привлечение широкого круга розничных инвесторов, что свидетельствует о высоком уровне доверия инвесторов к деятельности АО «KEGOC». Привлеченные денежные средства позволят компании своевременно реализовать инвестиционный проект в рамках государственной программы «Нұрлы-Жол». По данной программе АО «KEGOC» реализует крупномасштабный проект «Строительство ВЛ 500 кВ транзита Север — Восток — Юг», который позволит увеличить транзитный потенциал Национальной электрической сети (НЭС) в направлении север — восток — юг, обеспечить надежность электроснабжения и покрытие дефицитов электроэнергии Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, повысить энергетическую независимость НЭС Казахстана и создать условия для развития приграничных территорий.

Шолпан Айнабаева, председатель правления АО «Skybridge Invest»: «Превышение спроса над предложением на 20 млрд тенге является признанием высокого кредитного качества эмитента и знаком оживления рыночной ситуации».