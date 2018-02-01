Аукцион определит поставщиков 148 медикаментов в 2018 году

Аукцион на понижение цены провел сегодня Единый дистрибьютор в рамках закупа для обеспечения 9-месячной потребности. 16 потенциальных поставщиков в ходе аукциона будут бороться за право поставлять лекарства для казахстанцев на протяжении 9 месяцев 2018 года, сообщает пресс-служба МЗ РК.

По результатам аукциона будут определены не только поставщики и торговые наименования, которые будут поставляться пациентам с апреля по декабрь 2018 года, но также и экономия бюджетных средств, которая будет направлена медицинскими организациями на дополнительный закуп лекарств.

Всего на тендер было объявлено 488 наименований медикаментов. Помимо 148 наименований, разыгрываемых в ходе сегодняшнего аукциона, закуп будет произведен еще по 224 наименованиям, где для участия в закупе лишь один поставщик подал заявку, либо получил преференции как отечественный производитель.

Согласно требованиям к участникам закупок, победители тендера начнут поставку препаратов на склады Единого дистрибьютора уже в марте текущего года, и в апреле закупленные медикаменты уже поступят в медицинские организации страны.

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Отметим, для обеспечения годовой потребности населения в лекарствах в настоящее время уже закуплено 998 наименований лекарств и медизделий на 3 месяца, из которых 608 наименований закуплены на весь год.

Всего же в списке лекарств, подлежащих закупу у Единого дистрибьютора на 2018 год 1 192 наименования. Это и лекарства для пациентов, состоящих на диспансерном учете по различным заболеваниям в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения (всего – 49 заболеваний), и медикаменты для лечения пациентов, находящихся на лечении в стационарах.

Для обеспечения потребности населения в лекарствах в первом квартале 2018 года закуплено 84% наименований, из которых на склады Единого дистрибьютора уже поступило 77% препаратов. Препараты, имеющиеся на складах Единого дистрибьютора, по мере поступления заявок от медицинских организаций, сразу же отгружаются заказчикам.