В Министерстве по инвестициям и развитию РК состоялся конкурс в виде аукциона по предоставлению права недропользования. Всего на конкурс было объявлено 69 участков недр (64 участков по разведке, 5 - по добыче). Аукцион по предоставлению права недропользования принес около 17 млрд тенге подписного бонуса, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается в письме МИР РК, на прошедший аукцион выставлены в основном те участки недр, по которым необходимо провести геологоразведочные работы.

Заявки на участие в данном аукционе принимались до 23 мая 2018 года.

По результатам рассмотрения заявок к участию было допущено 57 компаний по 34 участкам недр.

Основным и единственным критерием определения победителя являлся наибольший размер подписного бонуса, предложенный участниками.

Из 34 участков недр, победители определены по 31 участку недр. Общая сумма подписного бонуса составила – 16 942 650 000 тенге.

Необходимо отметить, что путем проведения аукциона предоставляется право недропользования на участок недр. Согласно Закону Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» право недропользования - это прежде всего право владения и пользования недрами в пределах контрактной территории, которое предоставляется для ведения таких операций, как государственное геологическое изучение недр, разведка, добыча, строительство и (или) эксплуатация подземных сооружений, не связанных с разведкой или добычей.

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С победителем аукциона впоследствии будет заключен контракт. Контракт на недропользование, по сути, есть юридическая форма выражения воли государства по предоставлению права недропользования конкретному субъекту. Срок действия контракта на этапе разведки составляет 6 лет. Право недропользования ограничено сроком действия контракта. Недропользователь обязан использовать контрактную территорию только в целях, предусмотренных контрактом.

Ожидаемым социально-экономическим эффектом являются привлечение инвестиции в геологическую отрасль, повышение геологической изученности территории Республики Казахстан, налоговые поступления в республиканский и местный бюджет, создание новых рабочих мест, развитие местного содержания, обучение и переподготовка специалистов из числа местных жителей, создание конкурентоспособных перерабатывающих производств.