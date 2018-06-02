Бахыт Ибрагим экстрадирован из Германии

Сотрудниками Генеральной прокуратуры совместно с Антикоррупционной службой из Германии экстрадирован директор ТОО «Лидер Нефтепродукт KZ» Ибрагим Бахыт, для привлечения к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РК.

Задержанный подозревается в хищении путем мошенничества в группе лиц по предварительному сговору денежных средств АО «Bank RBK» в особо крупном размере. Общая сумма похищенных в период с 2013 по 2016 годы средств составляет 50 млрд. тенге и 83 млн. долларов США, говорится в сообщении ведомства.

После совершения преступления подозреваемому удалось скрыться от органов уголовного преследования, в связи с чем, он был объявлен в международный розыск. В настоящее время Ибрагим водворен в следственный изолятор г.Астаны.