Бахытжан Мухамедов покинул совет директоров АО «Эксимбанк Казахстан»

АО «Эксимбанк Казахстан» сообщило об изменении в составе совета директоров. Об этом говорится в документе, опубликованном на KASE.

Согласно документу, 18 июля 2018 года Бахытжан Мухамедов принял решение по собственной инициативе покинуть совет директоров банка. Он занимал должность члена совета директоров, а также должность независимого директора.

В состав акционерного общества с учетом внесенных в него изменений вошли: Александр Клебанов, Сергей Кан, Валерия Ким, Ренат Турмагамбетов.

Справка:

Акционерами банка являются АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (20,39%), АО «ЕНПФ» (13,91%), ТОО «ЕРУНЭКСПОРТ» (11,21%), АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» (10,65%).

По данным Нацбанка, Эксимбанк Казахстана по итогам I квартала 2018 года занял 26-е место среди 32 казахстанских банков по размеру активов.

Фото: Eximbank.kz