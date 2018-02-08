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Банк ЦентрКредит будет выплачивать возмещения клиентам Казинвестбанка

08.02.2018 17:44   1380   0

С 13 февраля 2018 года АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (КФГД) начинает выплату остатка денег по обязательствам перед физическими лицами и индивидуальными предпринимателями – клиентами АО «Казинвестбанк», положительные остатки на счетах которых образовались после даты передачи активов и обязательств
АО «Казинвестбанк» в АО ДБ «Альфа-Банк», сообщает пресс-служба фонда.

Общая сумма выплаты составляет 2,07 млн тенге.

Число клиентов АО «Казинвестбанк», имеющих положительные остатки на счетах, – 70. Выплата будет производиться из средств специального резерва КФГД. Общий объем средств КФГД, предназначенных для выплаты гарантийного возмещения, составляет 568,6 млрд тенге.

По итогам прошедшего конкурса, решением совета директоров АО «КФГД» в качестве банка-агента по выплате назначен АО «Банк ЦентрКредит». Банк-агент будет принимать и обрабатывать заявления физических лиц по всей филиальной сети, в том числе в городах Алматы, Астана, Актобе, Караганда, Павлодар, Атырау и выплачивать гарантийное возмещение от имени и за счет средств КФГД.

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Для клиентов АО «Казинвестбанк» предусмотрено три варианта выплаты гарантийного возмещения:

- наличными в кассе АО «Банк ЦентрКредит»;

- переводом на действующий банковский счет физического лица в АО «Банк ЦентрКредит» или в другом банке-участнике системы гарантирования депозитов;

- открытие депозита в АО «Банк ЦентрКредит» на сумму возмещения.

При обращении необходимо иметь в наличии документ, удостоверяющий личность, и заявление на выплату гарантийного возмещения по установленной форме. Бланк заявления можно получить и заполнить в отделении банка-агента или загрузить на веб-сайте КФГД www.kdif.kz. Допускается обращение за выплатой через представителя, полномочия которого подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью.

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Гарантия КФГД распространяется на все виды вкладов, деньги на текущих счетах и платежных карточках. Физические лица вправе получить возмещение в пределах максимальной суммы, определенной Законом РК «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан»:

- до 10 млн тенге – по депозитам в тенге,

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- до 5 млн тенге – по депозитам в иностранной валюте(гарантийное возмещение выплачивается в национальной валюте).

Справка:

26 декабря 2016 года АО «Казинвестбанк» был лишен лицензии на проведение банковских и иных операций. В соответствии с договором между временной администрацией.

АО «Казинвестбанк» и АО ДБ «Альфа-Банк» от 19 мая 2017 года, портфель обязательств, в том числе депозиты физическихи юридических лиц и АО «ЕНПФ», был передан АО ДБ «Альфа-Банк». 24 января 2018 года вступило в законную силу решение Специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы о принудительном прекращении деятельности (ликвидации)
АО «Казинвестбанк». В соответствии с законодательством в течение 14 рабочих дней с указанной даты КФГД  начинает выплату возмещения тем физическим лицам, положительные остатки на счетах которых образовались после даты передачи активов и обязательств АО «Казинвестбанк» в АО ДБ «Альфа-Банк».

АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (КФГД) - гарантирует обязательства банков – участников системы гарантирования депозитов по возврату денежных средств физических лиц, размещенных на всех видах банковских счетов (в том числе – на сберегательных, текущих счетах и платежных карточках), в случае принудительного прекращения деятельности банка. На данный момент в системе гарантирования депозитов участвует 30 банков.

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Гарантия распространяется на все вклады физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Максимальная сумма гарантийного возмещения по депозитам в национальной валюте составляет 10 млн тенге (по всем депозитам одного вкладчика в одном банке), по депозитам в иностранной валюте – 5 млн тенге (в эквиваленте на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации.

  • Источник:
  • пресс-служба КФГД
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