Банк ЦентрКредит и Цеснабанк передумали объединяться

Крупные участники Банка ЦентрКредит – Бахытбек Байсеитов, Владислав Ли и группа физических лиц выкупили весь пакет простых акций, принадлежавших Цеснабанку с долей 29,56%, сообщает пресс-служба БЦК. С 14 марта 2018 года АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Цеснабанк» не являются аффилированными и связанными лицами.

По результатам совершенной сделки доля Байсеитова составила 48,07% от общего количества размещенных банком простых акций, Владислава Ли - 10,05% от общего количества размещенных банком простых акций, - сообщил председатель правления банка Галим Хусаинов.

Ранее письмом от 15 февраля 2018 года банк уведомлял о предоставлении Владиславу Ли согласия Национального банка Республики Казахстан на приобретение статуса крупного участника банка.

Кроме того, банк проинформировал о завершении процедуры выкупа привилегированных акций, конвертируемых в простые акции АО «Банк ЦентрКредит», по инициативе банка, объявленной на основании Постановления совета директоров банка №223 от 20 декабря 2017 года.

Таким образом, по состоянию на 14 марта 2018 года выкуплено 39 044 841 шт. привилегированных акций банка, в том числе у АО «Цеснабанк» 8 366 560 шт. и АО «Финансовый холдинг «Цесна» 27 067 109 шт.

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- С 14 марта 2018 года АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Цеснабанк» не являются аффилированными и связанными лицами, - указывается в официальном сообщении банка.

АО "Банк ЦентрКредит" основан 19 сентября 1988 года и является одним из первых коммерческих банков Казахстана. Банк имеет широкую филиальную сеть по республике, обслуживает юридических и физических лиц более чем в 100 филиалах и отделениях.

В пресс-службе БЦК отказались комментровать выкуп акций.

Напомним, что в начале 2017 года стало известно о намерении АО «Банк ЦентрКредит» продать почти 42% акций «Цеснабанку».

В апреле 2017 года АО «Банк ЦентрКредит» сообщило, что акционер банка Kookmin Bank, владеющий долей 41,93% от общего количества размещенных банком акций, продал в полном объеме акции банка г-ну Байсеитову Бахытбеку Рымбековичу, АО «Цеснабанк» и АО «Финансовый холдинг «Цесна».

В сообщении уточняется, что Национальный банк РК дал согласие Цеснабанку на значительное участие в уставном капитале БЦК 7 апреля 2017 года.

«Процесс потенциального слияния является вопросом достаточно длительным и может занять до двух лет с момента нынешней смены акционеров банка. В рамках намерений по слиянию Банка ЦентрКредит и Цеснабанка мы планируем привлечь в качестве финансового консультанта аудиторскую компанию из большой четвёрки для оценки двух банков», заявлял экс-глава БЦК Владислав Ли, покинувший свой пост в середине 2017 года.

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