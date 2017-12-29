Банк Китая участвует в синдицированном кредите компании Шалкия Цинк от ЕБРР

Первый проект, который ЕБРР и Банк Китая финансируют совместно на территории Казахстана, продолжает реализовываться после решения китайского банка присоединиться к сделке.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ЕБРР, сегодня Банк Китая подписал соглашение об участии в размере $120 млн в синдицированном кредите на общую сумму $295 млн организованном ЕБРР в июне 2017 года для расширения свинцово-цинкового месторождения Шалкия.

Проект с АО «Шалкия Цинк ЛТД», являющейся горнодобывающей компанией расположенной в Кызылординской области Казахстана, направлен на расширение существующего месторождения и создание новых рабочих мест, в особенности для женщин и молодежи.

«Сделка является отличным примером динамичного сотрудничества между ЕБРР и БК, котороераспространяется на все большее количество стран деятельности обоих банков», - отметил Директор департамента синдицирования ЕБРР Лоренц Йоргенсен.

«Банк Китая очень рад стать партнером ЕБРР и Самрук Казыны для развития Шалкии, одного из крупнейших месторождений цинка и свинца в мире. Мы с нетерпением ждем реализации данного проекта, который должен стать показательным примером для Казахстана», - отметил, в свою очередь, Президент Банка Китая в Казахстане Лю Вей.

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Справочно:

ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в Казахстане. Банк инвестировал более 7,3 млрд евро в различные сектора экономики страны, с акцентом на диверсификацию и поддержку частного сектора.