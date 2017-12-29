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Банк RBK передал DSFK сомнительные активы на сумму 603 млрд тенге

29.12.2017 09:50   1042   0

АО «Bank RBK» завершил сделку по передаче сомнительных активов на сумму 603 млрд тенге в рамках соглашения, заключенного между Банком, Правительством РК, Национальным Банком РК и Группой компаний «Казахмыс». Активы переданы в пользу ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)», которое будет заниматься их возвратом.

Докапитализация Банка осуществляется согласно утвержденному графику. 29 декабря 2017 года акционер пополнил уставный капитал Банка на сумму 45 млрд тенге. Таким образом, с момента начала практической реализации плана оздоровления общая сумма докапитализации составила 125 млрд тенге.

Кроме того, 29 декабря 2017 года Банк получил третий транш субординированного займа от Национального Банка в рамках Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора в объеме 60 млрд тенге. Как сообщалось, общая сумма, предоставленная Банку по данной программе, составит 243,7 млрд тенге. Из них 210 млрд тенге уже поступили в Банк.

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В результате перечисленных мероприятий ликвидные активы Банка на конец года составят порядка 180 млрд тенге. Как ожидается, коэффициент текущей ликвидности Банка (К4) по состоянию на 31.12.2017 достигнет значения порядка 4,0-4,5,что более чем в 10 раз превышает норматив, установленный регулятором.

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«Сегодня я могу с удовлетворением констатировать, что выполнена очень важная часть плана оздоровления – передача сомнительных кредитов в специализированную компанию. Это значит, что банк полностью очищен и обладает огромным запасом прочности. Недавнее повышение рейтинга банка было осуществлено без учета процесса очистки активов, и у нас есть справедливые оптимистичные ожидания в отношении будущих рейтинговых оценок», – сказал председатель совета директоров АО «Bank RBK» Торстен Пол.

Справка:

По состоянию на 1 декабря 2017 года активы АО «Bank RBK» составили 971,9 млрд тенге, средства клиентов – 438,2 млрд тенге, в том числе вклады физических лиц – 147,7 млрд тенге. Собственный капитал Банка на отчетную дату составил 177,4 млрд тенге, уставный капитал – 144,4 млрд тенге. Прибыль Банка за 11 месяцев 2017 года составила 4,1 млрд тенге.

Фактически единственным акционером Банка (свыше 99% голосующих акций) является ТОО «КСС Финанс» – структура, целиком принадлежащая президенту ТОО «Казахмыс Холдинг» Владимиру Киму.

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