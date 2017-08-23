Bank RBK прокомментировал ситуацию относительно финансовой устойчивости института

АО «Bank RBK», принимая во внимание спекуляции на рынке относительно финансовой устойчивости института, настоящим сообщает, что банком вырабатывается комплекс мер, направленных на укрепление финансового положения банка.

Данный комплекс мер включает повышение капитализации финансового института, обеспечение дополнительной ликвидности, совершенствование бизнес-модели и работы с проблемными займами.

Одним из акционеров банка, Владимиром Кимом, инициированы переговоры с другими акционерами, Национальным Банком РК и правительством Казахстана для выработки комплекса мероприятий. В том числе в рамках сотрудничества государства и частного бизнеса Владимир Ким обсуждает условия докапитализации банка.

Напомним, что вчера в СМИ появилась информация, что в АО «Bank RBK» в без предварительной заявки деньги физлицам выдают только в нацвалюте и не более 100 тыс. тенге. Также стало известно, что ограничено снятие наличных через банкоматы финансового учреждения, а юрлица могут снять со своих счетов до 1 млн тенге.

Ранее сообщалось, что Bank RBK исключил пять членов из совета директоров, включая его председателя, назначив вместо них двух новых членов.

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Из членов совета директоров были исключены Игорь Мажинов, Данияр Туганбай, Николай Радостовец, Нургуль Ертаева и председатель Фарид Люхудзяев. Вместо них в совет директоров были приняты Бопатбек Жайназаров и предправления банка Марпу Жакубаева. Помимо них, его членом остаётся Анвар Сайденов.

23 августа 2017 года S&P Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги АО «Bank RBK» с «В-/В» до «ССС+/С» и рейтинг банка по национальной шкале с «kzB+» до «kzB» в связи с сохраняющимся давлением на показатели ликвидности. Все рейтинги банка оставлены в списке CreditWatch Negative - «рейтинги на пересмотре с негативными ожиданиями».

Справка

По состоянию на 1 сентября 2017 года активы банка составили 1 017,3 млрд тенге, ссудный портфель – 723,0 млрд тенге, средства клиентов – 594,5 млрд тенге, в том числе вклады физических лиц – 206,7 млрд тенге. Собственный капитал банка на отчетную дату составил 96,9 млрд тенге, уставный капитал – 64,4 млрд тенге. Прибыль банка за 8 месяцев 2017 года составила 2,5 млрд тенге.